В "черном списке" – 10 районных и две республиканские больницы

В прошлом году уменьшилось число больниц, которые погрязли в долгах. Данные показали, что все меньше людей госпитализируют, больницы предоставляют больше амбулаторных услуг, также расширяется спектр услуг в частном секторе. Такие тенденции представители Государственной больничной кассы (ГБК) Литвы на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

Заместитель главы ГБК Вячеслав Закс сказал, что количество стационарных услуг сокращается уже третий год.

"Количество амбулаторных услуг растет, особенно в сфере приема – скорой помощи. Причина – изменение закона, расширение спектра таких услуг", – сказал Закс.

По его словам, несмотря на то, что количество стационарных услуг сократилось на 2%, финансирование увеличилось на 13%, еще больше увеличилось финансирование амбулаторных услуг (16%).

Закс сказал, что расходы на услуги растут ежегодно, в этом году рост рекордный – 16,5%, то 1,4 млрд. евро.

Он отметил, что стало больше соглашений с частными компаниями, расширяющими спектр амбулаторных услуг.

Представитель ГБК Симона Адамкявичене заметила, что в 2018 г. общий финансовый результат республиканских больниц был положительным. Он немного уменьшился (по сравнению с 2017 годом) потому, что "университетские больницы выделяют дополнительные средства на повышение зарплат врачам и медсестрам".

По словам Адамкявичене, общий финансовый результат республиканских больниц остался положительным, значительно улучшилось положение региональных больниц (раньше он был отрицательным, а сейчас принес прибыль 1 млн. евр), общий результат районных больниц улучшился с -900 000 евро до 1,6 млн. евро.

Она сказала, что улучшился и результат работы городских поликлиник, финансовое состояние центров первичного звена, станций скорой помощи, хосписов.

Однако были и больницы, продемонстрировавшие отрицательный результат. В 2017 г. отрицательный финансовый результат был в 92 учреждениях, в 2018 г. - в 58.

Из университетских больниц отрицательный результат был у Жальгирисской клиники.

В 2017 г. отрицательный финансовый результат был у 4 республиканских больниц, в 2018 г. - у 2. Это детский реабилитационный санаторий Palangos gintaras и Республиканская шяуляйская больница. Их отрицательный результат был небольшой - 0,1-0,2% годового дохода.

Из региональных больниц – две (Кедайняйская и Тельшяйская) завершили год с отрицательным результатом.

"В большинстве случаев этот отрицательный результат - последствие повышения зарплат, многие учреждения должны были повышать зарплаты, чтобы соответствовать минимуму", – сказала Адамкявичюте.

Отрицательный результат был у 10 районных больниц: Игналинская, Шальчининкская, Молетская, Пакруойская, Висагинская больницы и др.