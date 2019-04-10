Председатель Судейского совета Литвы о действиях России: в демократическом обществе это трудно представить

Председатель Судейского совета Литвы Альгимантас Валантинас выразил сожаление по поводу начатого Россией расследования в отношении литовских судей, рассматривавших дело о событиях 13 января 19991 года и сказал, что в демократическом обществе это трудно представить.

"Остается лишь сожалеть, что зарубежное государство считает распоряжение независимого суда другой страны преступной деятельностью – политические противостояния не должны решаться мерами уголовного права", – заявил в среду в комментарии BNS А. Валантинас. Его позицию передала Национальная судебная администрация.

"В демократическом обществе решения, принимаемые судами, подвергаются сомнению только в установленном порядке, а уголовная ответственность за честно выполнненный судейский долг невозможна, ее трудно даже представить", – отмечает председатель Судейского совета.

Судейский совет также обращает внимание на то, что не получала от России никакой информации о расследовании в отношении литовских судей.

В среду Следственный комитет РФ сообщил, что завел уголовное дело "о принятии незаконного приговора" на судей Вильнюсского окружного суда (ВОС) Айву Сурвилене, Виргинию Пакальните - Тамошюнайтие и Артураса Шумскаса, а также на вышедшую на пенсию председателя судейской коллегии Айноры Корнелии Мацявичене.СК РФ еще раньше предъявил обвинения заочно и расследовавшему дело экс-прокурору Симонасу Слапшинскасу. С. Слапшинскас, который сейчас работает адвокатом, называет действия России политическим преследованием.

В конце марта Судейская коллегией ВОС приговором в деле 13 января осудила 67 граждан России, Беларуси и Украины на лишение свободы от 4-х до 14-и лет. Пострадавшими в этом деле признаны почти 700 лиц, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Советские власти военной силой пытались свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.