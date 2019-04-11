Лидеры таджикской общины: "Литва стала вторым домом, но мы мечтаем вернуться на родину"

Литву не принято причислять к моноэтническим государствам, даже несмотря на то, что подавляющее большинство населения составляют литовцы. Страна с давних времен была открыта для всех конфессий и национальностей, и национальные меньшинства были неотъемлемой частью ее общества. Самыми крупными их представителями на сегодняшний день являются поляки, украинцы, белорусы и русские. Однако есть в Литве и множество гораздо более малочисленных общин и диаспор.

К числу таких относятся таджики, которые появились здесь не так давно и на сегодня насчитывают несколько сотен человек. Корреспондент DELFI пообщался с лидерами таджикской общины в Литве и попытался разобраться в причинах, побуждающих их ехать сюда и в том, как происходит их адаптация на новом месте.

Утро прошедшей субботы началось с того, что я отправился на не совсем обычное мероприятие по меркам Литвы - субботник, с инициативой проведения которого выступили представители таджикской диаспоры. С одним из них, руководителем Ассоциации мигрантов Центральной Азии Илхомджоном Ёкубовым, мы созвонились накануне вечером, и он на неплохом русском пригласил меня на их мероприятие и назвал место его проведения.

Когда я подъехал к офису банка Luminor на проспекте Конституциёс, меня встретил мужчина пенсионного возраста с пустыми мусорными пакетами в руках. Им оказался председатель общественного центра "Шнипишкес" Рафаэлис Ицикзонас. Именно он руководил всей организаторской частью процесса, как то подвоз мусорных мешков, питьевой воды, централизованный вывоз собранного мусора, выдача перчаток для работы. Как оказалось, инициатива субботника исходила от таджикской диаспоры. Они обратились с этой идеей в староство микрорайона Шнипишкес, и главный специалист ведомства Ромас Калцас выделил им участок для уборки, а на последующей стадии к процессу подключился и общественный центр с одноименным названием.

Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Foto: DELFI

Непосредственно на отведенном для уборки месте уже вовсю кипела работа. Около 30 мужчин и молодых людей дружно и бодро наполняли мешки появившимся после таяния снега мусором, расчищали участок от веток деревьев, затем относили и складывали все это в одной точке, откуда отходы должны были централизовано вывезти. Фотографировать себя разрешают не все по причинам безопасности. Оно и понятно, ведь эти люди - активисты оппозиционных партий, журналисты, адвокаты, режиссеры, которые были вынуждены покинуть Таджикистан по политическим причинам. На фоне остальных явно выделяются двое мужчин, которые помимо того, что работают наравне со всеми, еще и координируют процесс. Это руководитель Ассоциации мигрантов Центральной Азии Илхомджон Ёкубов, проживающий в Каунасе, и руководитель пока еще официально не зарегистрированной таджикской диаспоры Мирзорахим Кузов из Вильнюса. Именно они любезно согласились пообщаться со мной и рассказать поподробнее об их общине.

"Эвакуация" из Таджикистана в Литву

Первым таджиком, покинувшим родину по политическим причинам и получившим убежище в Литве, стат именно Илхомджон Ёкубов. Это было еще в 2015 году. И именно его можно назвать человеком, который "открыл" Литву для политических беженцев из Таджикистана.

Илхомджон являлся членом оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана. До своего разгрома это была самая влиятельная сила, оппонирующая режиму действующего президента Эмомали Рахмона.

"Мы были очень сильной и организованной партией в Таджикистане. Во всем регионе Центральной Азии исламская партия была только одна. И на всем постсоветском пространстве тоже. Это была очень реальная и перспективная исламская партия, которая с точки зрения демократии и поддержки народа работала для свободы. В 2010 году наши кандидаты выиграли большинство депутатских мандатов в парламенте. Победу нашей партии признали почти все международные наблюдатели, в частности, ОБСЕ. Фактически, мы набрали около 45% голосов по самым скромным подсчетам. Но к сожалению в Таджикистане, как и во многих других странах бывшего СССР, выборы проходят нечестно и Партия исламского возрождения получила по официальным данным лишь 8%, которые позволили нам иметь 2 своих депутатов", - рассказывает Ёкубов.

Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Foto: DELFI

После того как власти в Таджикистане поняли, что Партия исламского возрождения имеет реальную поддержку среди населения и мягкие методы вкупе с административным ресурсом здесь не работают, они начали кампанию тотального давления на организацию и преследование активистов. Сначала она сопровождалась пропагандистскими сюжетами и материалами в местных СМИ. Параллельно происходили точечные аресты. Однако в 2015 году власти обвинили оппозиционеров в подготовке к революции и объявили объединение террористической и экстремистской организацией, после чего начались массовые аресты. В июне того же года впервые был задержан и Ёкубов. Его отвезли в подвал в здании Комитета национальной безопасности, где он подвергся пыткам.

"Когда они меня задержали и пытали, снимали на камеру, чтобы я отрекся от своей партии и оклеветал руководителей. У них такой метод, что когда они вас задержат и держат у себя, то вы еще и смерть Ленина возьмете себе в вину", - с болью вспоминает Илхомджон.

После этого им и было принято решение покинуть Таджикистан и просить политическое убежище на территории Европейского Союза.

В отличие от своего земляка Мирзорахим Кузов здесь не так давно - он попал в Литву в январе прошлого года, а убежище ему было предоставлено в июне 2018 года.

"Мы здесь уже больше года. В июне я получил статус политического беженца, а приехал сюда в январе прошлого года. Здесь же и моя семья. Мои сыновья учатся в школе", - рассказывает он.

Кузов также являлся участником Партии исламского возрождения Таджикистана и тоже уехал, опасаясь ареста и пыток.

Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Foto: DELFI

Предваряя мой вопрос о том, необоснованны ли претензии силовых органов Таджикистана к их организации в связи с названием партии, Мирзорахим вспоминает историю с выборов президента 2013 года: "Многие считают, что мы - исламисты и экстремисты. Но в 2013 году мы показали себя с демократической стороны - мы выдвинули в президенты впервые в истории Таджикистана женщину Ойнихол Бобоназарову. Она была адвокатом, юристом. В 2014 году в США жена Барака Обамы Мишель даже вручила ей премию "Мужественная женщина".

"С точки зрения ислама обычно считается, что женщина не может быть президентом. Но мы доказывали, что это неправильная интерпретация. Мы наоборот считали, что это даже нужно, чтобы женщина была президентом. И все мировое сообщество это поддерживало. И мы показали и дали сигнал исламскому миру, что женщина может быть президентом любой демократической страны", - вклинивается в разговор его коллега Ёкубов.

Оба собеседника главную причину своих преследований и давления на соратников видят в фигуре президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который правит страной уже более 27 лет. Как и любой авторитарный правитель, он не собирается отдавать свою власть людям со стороны, поэтому относительные успехи и популярность Партии исламского возрождения явно портили его планы.

"Почему происходят преследования? Потому что наша власть, президент Эмомали Рахмон, хочет на свое место поставить своего сына, который сейчас является мэром столицы страны, города Душанбе. Сейчас идет переход власти. Они хотели, чтобы народ молчал, а всю оппозицию уничтожить в тюрьмах. Поэтому в 2015 году получилась такая ситуация, но в 2016 году они через референдум изменили закон и теперь наш президент может нескончаемое количество сроков быть президентом. Плюс еще одно изменение, которое они провернули, - это снижение возраста, с которого можно баллотироваться в президенты. Если раньше это было 35 лет, то сейчас снизили до 30. Естественно, это также связано с сыном Рахмона, которому сейчас 32 года", - размышляют они.

Адаптация в Литве

Среди всех возможных стран Литву для получения политического убежища граждане Таджикистана выбирают по разным причинам. Ёкубов, например, говорит, что в 2015 году это была одна из стран, куда было просто получить визу. Кузов же, вспоминает, что был приглашен на конференцию ОБСЕ в Варшаву. И когда он возвращался через Афины, то был задержан по линии Интерпола и находился в тюрьме 2 месяца. Однако при помощи различных международных организаций, помогающих беженцам, ему удалось выйти из этой ситуации и оказаться в Литве. Кто-то едет по совету соратников или родственников, проживающих здесь.

Несмотря на существующее мнение о литовцах, как о "закрытом" народе, не сразу принимающем людей других культур, таджики говорят, что пока ни с чем подобным не сталкивались. Наоборот, везде к ним относятся по-доброму и дружелюбно.

"Когда меня привезли в лагерь в Пабраде, там к нам относились очень вежливо, справедливо, обращались хорошо. Если мы болели, то нас сразу же вели к доктору. Нас учили там бесплатно языку. Ну мы сейчас "Аш калбу летувишкай трупути" (перевод: я немного говорю по-литовски) (смеется). Мы изучали русский язык, сын изучает и русский, и английский. После того как мы получили статус беженцев, нас отправили в Руклу. Там мы находились еще 3 месяца. Я бы не сказал, что в то время было тяжело. Чтобы сделать документы, они сами везде нас возили на своей служебной машине. Перед оформлением социальных пособий у меня спросили: "В каком городе в Литве вы хотели бы жить". Я ответил, что в столице, в Вильнюсе. И мы приехали сюда. Пока еще нам платят социальные пособия за аренду квартиры. Поэтому трудного ничего не было", - вспоминает Кузов.

"Мы пока не заметили какого-то негатива в Литве. Везде к нам относятся хорошо. Может, и есть какие-то отдельные не очень хорошие люди, но за все это время нам не приходилось встречаться с таким", - вторит ему Ёкубов, отмечая при этом, что в маленьких провинциальных населенных пунктах действительно изредка можно встретить слегка удивленный взгляд местных жителей.

Несмотря на это, бывали у них и забавные моменты во взаимоотношениях с соседями. Но они относятся к этапу знакомства и их, скорее, можно списать на языковый барьер и разницу культур.

"С соседями мы очень хорошо ладим. У нас такая культура - когда мы готовим еду дома, мы обязательно должны угостить соседей. Хотя знаете, был забавный случай, когда в первый раз я постучал в квартиру своего соседа. Я тогда стоял с нашим национальным блюдом - пловом. Хотел познакомиться с соседом и угостить его. Так вот, он открыл дверь, увидел меня и сразу же закрыл дверь", - смеясь рассказывает Ёкубов.

Еще один курьезный случай взаимоотношений с соседями вспомнил другой собеседник: "Я приготовил плов и решил угостить соседа. Прихожу к нему с тарелкой плова, отдаю ему, а он спрашивает, сколько он должен за плов".

Тем не менее, со временем, соседи начали понимать друг друга и традицию "угостить соседа" национальным блюдом стали перенимать и литовцы, живущие на одной лестничной площадке с таджиками. Так, Кузов вспоминает, как несколько месяцев назад к нему постучала соседка с едой и говорит, что пекла ее сама, и можно не переживать - свинины в нем нет.

Отвечая на мой вопрос о трудоустройстве в Литве, лидеры таджикской диаспоры говорят, что с этим тоже нет особых проблем и все, в первую очередь, зависит от желания человека. Некоторым из них удается открыть свои рестораны, кто-то открывает фирмы, кто-то идет на стройку. Многие переучиваются в Литве на сварщиков, электриков, сантехников, поскольку то образование, которое они получили у себя на родине, невозможно применить здесь. А есть те, кто находят себя и в спорте. Так, например, сын Мирзорахима Кузова недавно выиграл первенство стран Балтии по дзюдо. В настоящее время он занимается в Vilniaus miesto sporto centras на ул. Кауно под руководством тренера Светланы Ветровой и намерен и дальше выступать на международных соревнованиях под флагом Литвы и повышать ее рейтинг.

Остальные члены диаспоры также хотят не только на словах, но и на деле показать, что небезразлично относятся к Литве и являются частью этой страны. И проведение субботника в достижении этой цели - это лишь один из первых шагов.

Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Foto: DELFI

По словам председателя общественного центра "Шнипишкес" Рафаэлиса Ицикзонаса, это первое знакомство его организации с общиной, которое в дальнейшем должно привести к хорошему сотрудничеству. Также это поможет таджикам окончательно адаптироваться в Литве. Сами Ёкубов и Кузов говорят, что и в Таджикистане они постоянно занимались такими делами и обращались по весне к муниципальным властям с инициативой субботника или помощи детским садам и домам престарелых. Поэтому и на новом месте решили вносить свой посильный вклад в облагораживание Литвы.

На сегодняшний день Таджикистан по политическим причинам покинули десятки тысяч человек, 10 000 из которых находятся в Европе. В Литве уже более 80 человек получили убежище и еще около 180, по словам Ёкубова, ожидают решения Департамента миграции. У каждого из них разные истории и разные судьбы. Но всех их объединяет одно - любовь к своей родине и стремление сделать ее процветающей и свободной.

Недаром, находясь за рубежом, они не сидят здесь сложа руки и проводят различные акции у посольств Таджикистана в европейских странах, передают в различные международные ведомства все известные им факты преступлений режима Рахмона, что очень не нравится их властям. Есть и еще одно объединяющее обстоятельство - как только ситуация в их стране изменится, большинство из них в тот же день вернутся домой. "Хотя мы любим Литву, это второй дом для нас, но мы хотим вернуться. Мы должны развивать свою страну совместно", - говорят они.