"Это месть": глава МИД - о начатом Россией расследовании в отношении литовских судей

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс называет местью начатое Россией расследование в отношении четырех литовских судей, которые вынесли приговор в деле 13 января.

"Я могу назвать это и своеобразной местью", - сказал министр в среду BNS.

"Трудно как-то оценивать, потому что вообще ситуация достойна сожаления", - добавил он.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на судей Вильнюсского окружного суда (ВОС) Айву Сурвилене, Виргинию Пакальните - Тамошюнайтие и Артураса Шумскаса, а также на вышедшую на пенсию председателя судейской коллегии Айноры Корнелии Мацявичене.

СК проводит расследование о незаконном уголовном преследовании.

Вынесенным 27 марта судейской коллегией ВОС приговором в деле 13 января 67 граждан России, Беларуси и Украины осуждены на лишение свободы от 4-х до 14-и лет.

По словам Л. Линкявичюса, Россия "должна понять, что хотя прошло много лет, справедливость должна быть, а для таких случаев срока давности нет".

Он говорит, что судьям не рекомендуется ездить в Россию или дружественные к ней страны, потому что "там их могут ожидать провокации или какие-то другие действия".

Министр также обещал обратиться в международные организации.

"Насколько сможем, позаботимся о защите. (...) Те лица, которые связаны с делом, не только судьи, а все должны вести себя осмотрительнее", - сказал Л. Линкявичюс.

СК РФ еще раньше предъявил обвинения заочно и расследовавшему дело экс-прокурору Симонасу Слапшинскасу. С. Слапшинскас, который сейчас работает адвокатом, называет действия России политическим преследованием.

Большинство обвиняемых осуждено заочно, потому что Россия и Белоруссия отказались их выдавать.

Представители России указывают, что литовские судьи констатировали, что "невозможно точно установить, действия кого из обвиняемых вызвали самые серьезные последствия", то есть по причине чьих действий погибли или были ранены люди.

По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, таким образом судьи грубо нарушили принципы уголовного права, устанавливающие, что все сомнения трактуются в пользу обвиняемых.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Советские власти военной силой пытались свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.