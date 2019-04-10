Brexit становится болезненным процессом: эмигрантам надо следить за ситуацией

Большая часть литовских эмигрантов, живущих в Великобритании, следит за новостями, связанными с Brexit. Эксперты почти единогласно утверждают, что люди, которые честно и легально жили или живут в Великобритании, могут быть уверены в том, что после выхода страны из Евросоюза получат выплаты и другие социальные гарантии.

Что ждет нелегалов, пока неизвестно.

Посол ЕС Йовита Нелюпшене, сказала в интервью "День на DELFI", что все зависит от того, что решат британцы. Она акцентирует, что даже на случай выхода без соглашения есть запасной план.

"Хаоса стало меньше. Во-первых, как и сказали руководители на прошлой неделе, надо дождаться, когда Великобритания определится с тем, чего она хочет. Договорились, что 12 апреля Великобритания должна покинуть состав ЕС, если она хочет продлить время пребывания, то должна провести выборы в Европарламент. Сейчас большая дискуссия проходит в лондонском парламенте, мы пытаемся понять, что же там происходит, а это нелегко, поскольку надо одновременно следить за несколькими дискуссиями. У парламента нет единой позиции, там есть несколько групп.

Когда процесс завершится? Я думаю, что все зависит от британцев. 10 апреля собираются главы стран ЕС, они должны решить, продлить ли срок до 22 мая. Об этом просит Тереза Мэй. Британцы, наверное, понимают, что если бы они хотели ESостаться в ЕС дольше, то им надо было бы раньше проводить выборы, иначе будут юридические и правовые последствия, ведь нужны представители каждой страны", – сказала Нелюпшене.



Посол подчеркнула, что правительство Великобритании неоднократно заявляло, что намерено гарантировать такие же права человека, какие есть сейчас. Она сказала, что жители Литвы всегда могут обращаться за помощью в посольство.

"Прошло два года с тех пор, как британцы письменно сообщили о том, что готовы выйти из ЕС. Было беспокойство и страхи, но, я думаю, те, кто сознательно думал и понимал, что процесс идет к настоящему расколу, могли подготовиться, время было. С другой стороны, как бизнесу, так и людям постоянно говорили, что для тех, кто там живет, будут созданы благоприятные условия. изменится ли ситуация? Если Великобритания выйдет из ЕС с договором, то начнется переходный период, он будет длиться почти два года.

Ситуация в этот период, можно сказать, почти не изменится, можно будет приводить в порядок документы. Если Британия выйдет без соглашения, тогда все по воле британцев. Но из того, что они говорили, мы видим, что стараются создать как можно более благоприятное окружение. Все правительство неоднократно заявляло, что будет стараться гарантировать те же права человека, какие действуют сейчас", – сказала Нелюпшене.

Она успокоила тех, кто опасается возможной депортации. Она сказала, что в правовом государстве без причины такие действия представить себе сложно.

"Если подобное все же случится, есть все правовые меры для самозащиты, консульства, которые могут помочь. Кроме того, ЕС принял так называемый "запасной план", на случай выхода без соглашения. Его суть в том,что еще 9 месяцев на граждан Великобритании в ЕС будут распространятся те же права, обязанности, какие будут распространятся в Великобритании на граждан других стран ЕС", – сказала посол.

Она заметила, что не стоит переживать и тем, кто живет на пособия, поскольку, скорее всего, они их не потеряют.

"Можно законно жить и получать пособия, все будет зависеть от того, каким будет соглашение. В соглашении предусмотрено и координирование социальных выплат. Значит, люди, которые работали, заработали себе пенсию, выплаты, их получат. Я думаю, что все будет зависеть от решения британцев. Скажем, велика вероятность, что они не лишатся выплат. Не хочется тут фантазировать, думаю, на эти вопросы должны ответить британцы", – сказала Нелюпшене.