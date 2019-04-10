В суде проходят слушания по делу об убийстве Страздаускайте

В суде проходит слушание по делу о жестоком убийстве Евы Страздаускайте. После того как сменилась коллегия судей, заново озвучили показания свидетелей и подозреваемых, сообщает телевидение INIT TV.

Одна из коротких бесед кузенов Беляускасов с адвокатом вызвала у обвиняемого улыбку, которая тут же сошла с лица, когда он увидел объективы видеокамер.

Убийство было совершено три года назад. На данный момент опросили уже всех свидетелей. Из троих обвиняемых показания дал лишь один. На свободе решения по делу ждут еще двое обвиняемых – Альгимантас Станкявичюс из Мариямполе и Томас Загурскас из Кедайняй. Их обвиняют в незаконном хранении оружия. Одного из них подозревают в совершении вооруженного ограбления.

Станкявичюс, согласно материалам расследования, должен был продать автомобиль Audi, на котором в день убийства ехала Страздаускайте.

Слушания в суде начались в 2017 г., когда суд вынесет приговор, пока неясно. Адвокат пострадавших не думает, что процесс затянулся.

"Все соответствует процедурам, что-то еще комментировать было бы сложно", – сказал Марюс Лятукас.

Согласно расследованию, обвиняемые не планировали заранее убить Страздаускайте. Их внимание привлек дорогой автомонбиль, на котором ехала девушка. На рынке он стоил 40 000 евро. Девушка ехала одна. Около Электренай обвиняемые сымитировали ДТП. Когда Ева вышла из машины Беляускасы затолкали ее в багажник машины. В Йонавском районе, в лесу у Жеймяй, девушка была жестоко убита.

Согласно расследованию, сначала обвиняемые намеревались отпустить ее, но когда она пригрозила, что обратится в полицию - убили.