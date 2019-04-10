Карбаускис неожиданно раскритиковал правительство Литвы

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис признал, что правительство, сформированное правящими, допустило некоторые ошибки.

"Мы проводим парламентский контроль, мы приглашаем министров, оцениваем реформы, которые были начаты, их течение. Было бы странным, если бы фракция Литовского союза крестьян и зеленых была недовольна своим правительством, но надо сказать: "да", ошибки есть. Мы о них говорим", - сказал в интервью Žinių radijаs Карбаускис.

Несмотря на то, что в публичном пространстве во всеуслышание было заявлено о недовольстве лидера "крестьян" министром транспорта и коммуникаций Рокасом Масюлисом, уволившим гендиректора дирекции Клайпедского морского порта Арвидаса Вайткуса, по словам Карбаускиса, это не самый плохой министр.

"Это было недавно, много говорят о Рокасе Масюлисе и Министерстве транспорта и коммуникаций. (...) Министерстве транспорта и коммуникаций имеет большой охват работ и проблем, ведь мы никогда не говорили, что это самый плохой министр. Мы сказали, что долгое время, два года, мы вызываем министра, поднимая разные вопросы - и асфальтирование гравийных дорог, и вопрос почты, железных дорог и многого другого. Это рабочие вопросы. Нам избиратели задают вопросы, мы пытаемся получить на них ответы", - сказал он.