Проект Rail Baltica: уже известно, сколько будут длиться и сколько будут стоить поездки на поездах

Из Вильнюса в Таллин можно будет добраться чуть больше чем за 3,5 часа, а поездка в Ригу займет меньше двух часов - такое новшество самое позднее с 2026 года ждет жителей трех стран Балтии, после окончания осуществления проекта Rail Baltica.

О том, как этот проект коснется каждого из нас, портал DELFI говорил с представителем компании RB Rail AS Жаном-Марком Бедмаром.

Бедмар рассказал, что по рельсам Rail Baltica будут ходить поездка четырех типов: скорые, региональные, ночные и грузовые.

"Маршруты будут организованы так, чтобы не мешали друг другу", – подчеркнул он пользу Rail Baltica как для жителей, так для предпринимателей и туристов стран Балтии.

"Люди смогут свободно путешествовать по странам Балтии и в Польшу, потом продолжать поездки по Западной Европе", – сказал Бедмар. Скорые поезда будут удобными и комфортными, будут курсировать часто, а это сделает страны Балтии более привлекательными.

Что касается региональных поездов, их скорость будет 200 км/ч, а останавливаться они будут через каждые 10–20 км. В Литве у них будет 9 маршрутов.

"Региональные поезда, если говорить о странах Балтии в отдельности, будут соединять две страны, например, Литву – Латвию, Латвию – Эстонию. На них можно будет добраться до основных станций, а потом пересесть на скорый поезд.

Так практически до каждого небольшого городка можно будет добраться быстрее, чем сейчас", – сказал Бедмар. Региональные поезда, по плану, будут ходить каждых два часа.

На Rail Baltica будет маршрут быстрого пассажирского поезда Таллин – Варшава, он будет останавливаться в Пярну (Эстония), в центре Риги, в Рижском аэропорту, в Паневежисе, в Вильнюсе, в Каунасе и в Варшаве.

Планируется, что сначала он будет ходить 4 раза в день.

Еще один скорый поезд будет ходить из Вильнюса в Варшаву (6 раз в день, через каждые 4 часа).

Скорые поезда в Литве будут ходить из Вильнюса в Каунас и Таллин.

Хотя максимальная скорость будет 249 км/ч, поезда будут ездить немного медленнее – со скоростью 234 км/ч. В поезде могут ехать 400 пассажиров. В часы пик их количество можно увеличить до 800.

"Согласно планам, через 10–15 лет, особенно в Литве, когда увеличится поток пассажиров, все поезда удлинят и всегда будут рассчитаны на 800 человек", – сказал специалист.

"Большая часть маршрутов, вероятно, будут занимать в два раза меньше времени, нежели поездка на автомобиле", – сказал Бедмар.

Из Вильнюса в Таллин можно будет добраться за 3.38 ч., в Пярну – 2. 56 ч., в Ригу – 1.54 ч., в Рижский аэропорт – 1.44 ч., в Паневежис – 57 мин., в Каунас – 38 мин.

Из Каунаса в Таллин можно будет доехать за 3.18 ч., в Пярну – 2.36 ч., в Ригу – 1.34 ч., в Рижский аэропорт – 1.24 ч., в Паневежис – 37 мин.

Пассажирские поезда будут не только дневными, но и ночными.

Несмотря на то, что окончательные цены пока не установлены, ясно, что билеты на поезда будут дороже, чем на автобусы, однако все равно будут в 2-3 раза дешевле, чем авиабилеты.

"Цены будут доступны клиентам с разными доходами, их установят операторы", – сказал специалист.

Проект планируют завершить к 2026 году.