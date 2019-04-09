Остановленный Сквернялисом и названный покойным Яскялявичюс: один из полицейских мычал, как бы намекая

"Могу и сегодня назвать и человека, его уже нет в живых, это господин Кястутис Яскялявичюс", – назвал оштрафованного в 1999 году человека кандидат в президенты Литвы Саулюс Сквернялис, однако журналист Эдмундас Якилайтис связался с "покойным" и расспросил об обстоятельствах того происшествия.

Яскялявичюс сказал, что его остановили в Вильнюсе, несмотря на то, что Сквернялис тогда работал главой Тракайского комиссариата полиции. И штраф ему дали больше максимального.

Сквернялис уточнил DELFI, что на самом деле назначил Яскялявичюсу штраф за вождение в нетрезвом виде, но сделал это не на дороге, а в своем кабинете, в Тракай.

Яскялявичюса остановили в Вильнюсе, у парка Вингис, однако он был прописан в Тракай, поэтому нарушение рассматривала тракайская полиция.

Сквернялис также принес извинения за то, что сказал, что Яскялявичюса уже нет в живых. Он заметил, что до него дошла такая информация.

"Я нарушил правила, был пьян. Была легкая степень опьянения, – сказал Яскялявичюс. – Не помню, 0,8 или 1 промилле".

Яскялявичюс рассказал, что его остановил экипаж. "Меня наказали, – рассказал мужчина, утверждающий, что его остановил Сквернялис. – Велели дуть, вся процедура. Помню, были вежливыми. Один мычал, мычал, очень жалел меня, что мне не повезло. Как бы намек был такой".

Яскялявичюс сказал, что не помнит, кто из полицейских это делал. "Только помню, что у меня осталось такое впечатление, что если бы я предложил, то штрафа не было бы, – сказал мужчина. – 2000 литов тогда был огромный штраф". Мужчина сказал, что заплатил штраф и никаких претензий у него ни к кому не было.

"Меня остановили в Вильнюсе, около парка Вингиса. Он, тракайский полицейский, почему-то развлекался в Вильнюсе. И когда говорит, что не поставил печать, будто это было незначительной мелочью. Мне кажется, он сознательно этого не сделал, поскольку если бы поставил печать с тракайской пометкой, возникает вопрос, что он делал в Вильнюсе, – сказал Яскялявичюс. – Может, его начальник обратил на это внимание".

"Я никому не жаловался. Может, обратил внимание на размер штрафа, ведь он должен быть адекватен нарушению. Тогда максимальный штраф был 1500 евро, – сказал он. – Может, за превышение скорости? Может, я скорость превысил?"

Яскялявичюс сказал, что не знает, почему в связи с этим потом была проведена проверка. Он предположил, что, может, кто-то заметил, что не тот районе, такой размер штрафа или оба обстоятельства.

"Я никому не писал, никому не жаловался, мне было стыдно", – сказал мужчина и признал, что тогда в 1999 году уже истек его срок полномочий на посту депутата.

Во время дебатов Сквернялис сказал, что человека, которому он выписал штраф, уже нет в живых. "Моральный ущерб, – сказал Яскялявичюс. – Сегодня все знакомые звонят и едут с поминальными венками".

Яскялявичюс признал, что знакомый адвокат уже предлагал ему обратиться в суд. "Это моральный ущерб, его надо возместить", – сказал он, но прибавил, что не собирается обращаться в суд.

8 апреля кандидат в президенты Сквернялис участвовал в дебатах, организованных агентством BNS с Гитанасом Науседой и Ингридой Шимоните.

Науседа в конце дебатов попросил Сквернялиса уточнить, какое служебное взыскание и за что он получил в 1999 году.

"Мне хотелось бы знать, за что вам назначили это взыскание? Ведь знаете, злые языки разное выдумывают, говорят нехорошие вещи", – спросил Науседа.

"Спасибо, хороший вопрос, сейчас есть хорошая аудитория, чтобы представить ответ. История 20-летней давности (...). Хочу напомнить, что тогда я был сотрудником полиции и расследовал много административных дел. И когда проверили мою работу, это тоже нормальная практика, было решено, что одно из дел неправильно квалифицировано. Подчеркиваю - одно из сотен и тысяч дел", – сказал Сквернялис.

Науседа попросил уточнить. Сквернялис назвал два случая: один касался автомобиля, с управлением которого не справились, а другой - наказание Яскялявичюса.

"Могу и сегодня назвать человека, его уже нет в живых, это господин Кястутис Яскялявичюс. После расследования все знают, что полиция ставит печать на постановлении (...). Вот я на это постановление свою печать не поставил, хотя есть квитанция, чек, заплатили 2000 литов за нарушение, за вождение в нетрезвом виде, – сказал Сквернялис. – Генеральный инспектор МВД после того как я обжаловал решение постановил, что это негрубое нарушение, поэтому строгий выговор отменили и сделали замечание".