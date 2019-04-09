Компания ЛЖД собирается обновить парк вагонов

Предприятие по перевозке грузов LG Cargo государственной группы Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) инициирует программу обновления парка вагонов.

Всю программу намечается провести в жизнь до 2030 года, а к 2020 году планируется приобрести более 900 вагонов разного типа, предназначенных для перевозок щепы, зерна, а также полувагонов и платформ, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.

LG Cargo в ближайшее время выступит с публичным приглашением к производителям предоставлять предложения. Компания провела анализ рынка и направила приглашения более чем 30 потенциальным производителям, а также 23 посольствам Литвы за рубежом.

Сейчас группе LG Cargo принадлежит парк из почти 8 тыс. вагонов. Новые вагоны частично заменят старые, срок эксплуатации которых истекает в ближайшее время.

LG Cargo к 2030 году намерена увеличить на 30% в год объемы грузоперевозок - с 53 до 70 тонн.