Maxima Grupė неожиданно сменила генерального директора

Юстас Ряуба займет пост гендиректора Maxima Grupė вместо Далюса Мисюнаса. Ряуба стал и председателем правления компании. В правлении компании Maxima Grupė будет работать и глава Vilniaus prekybа Мантас Кунцайтис, сообщается в пресс-релизе компании.

"Новый этап карьеры в Maxima Grupė – это большая оценка и большой профессиональный вызов. Я принял его, потому что буду работать с сильной, профессиональной командой руководителей, с которой мы осуществим идею расширения. В числе основных приоритетов останется обеспечение наилучшего сочетания цены и опыта покупок на всех рынках, укрепление позиции в Польше, внимание к работникам", – сказал Ряуба.

С 2013 г. он занимал руководящие посты в разных компаниях группы, отвечающих за инвестиции. До этого он работал в компании Metodika B.V.

"Важнейшей задачей, поставленной передо мной акционерами, была подготовка Maxima Grupė к новому этапу деятельности и расширения. Для этого мы успешно распространили самую большую в регионе эмиссию облигаций, приобрели и объединили iнесколько торговых сетей в Польше, сформировали крепкую команду руководителей. Кроме того, в начале этого года мы подготовили и утвердили долгосрочную стратегию развития группы до 2025 г. Планируя следующий этап, мы договорились, что группе нужен новый руководитель", – сказал Мисюнас.

"От имени всей команды приветствую и поздравляю Юстаса Ряубу с вступлением в должность главы Maxima Grupė и верю, что его опыт и энтузиазм будут способствовать осуществлению целей компании. Также благодарю Далюса Мисюнаса за искреннюю работу, в результате которой были осуществлены амбициозные инициативы", - сказал Кунцайтис.

Решение о смены главы Maxima Grupė было принято по обоюдному согласию, поскольку разошлись взгляды с Vilniaus prekyba в связи с дальнейшим развитием деятельности компании. Было решено, что в таких обстоятельствах Maxima Grupė должен возглавить новый человек.

Мисюнас руководил Maxima Grupė с февраля 2018 г.