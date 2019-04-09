Крупная кража на территории СОГГ: от службы отстранены шесть пограничников

9 апреля пограничники информировали о том, что с территории Варенской заставы СОГГ было украдено большое количество акцизных товаров.

По предварительным данным, произошла кража.

Выяснилось, что по оперативным причинам ранее эта информация не разглашалась.

Глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Ренатас Пожела на пресс-конференции подчеркнул, что ведется борьба с контрабандой.

Он информировал, что 20 ноября 2017 года был задержан крупный груз контрабандных сигарет – около 1 млн. пачек, 2000 коробок. Его доставили на склады Варенской заставы.

2-3 апреля криминальная разведка информировала пограничников, что со склада воруют сигареты. Тогда пограничники организовали засаду, во время которой задержали мужчину с 30 ящиками контрабандных сигарет.

Пожела информировал, что начато расследование. Сейчас ведется служебная проверка, от службы отстранены 6 пограничников (дежурные, которые работали во время краж), двоих из них опросили как специальных свидетелей.

В настоящее время задержаны два человека (не пограничники). Глава СОГГ сказал, что расследование может расширяться. Он подчеркнул, что, вероятно, подозреваемые связаны с организованной группировкой.

"Сам характер краж вызывает у нас определенные вопросы, возможно, эти люди связаны с конкретной организованной группировкой, возможно, они работали не одни, а с помощью наших сотрудников", – сказал Пожела.

Выяснилось, что украдены 555 ящиков сигарет, стоимостью 1 млн. евро.

Пожела также сказал, что на склад проникли через внешнее ограждение, отогнув металлические конструкции склада, т.е. подозреваемые попали на склад не через дверь.

Выяснилось, что было совершено 5 краж (со второй половины марта до 3 апреля), но не всякий раз выносили сигареты, возможно, какое-то время они исследовали возможность взлома.

Следствие ведет центральный офис СОГГ.

По сведениям Пожелы, в последний раз подобный случай был зафиксирован в 2007 г., когда со складов СОГГ также украли сигареты.