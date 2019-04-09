Науседа: БелАЭС не должна полностью затемнять отношения Минска и Вильнюса

Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа заявил в понедельник на предвыборны дебатах, что строящаяся в Островце Белорусская АЭС (БелАЭС) не должна полностью затемнять отношения Вильнюса и Минска.

Стремящийся также стать президентом литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис отметил, что улучшать отношения с Беларусью следует для того, чтобы на запущенной БелАЭС Литва могла бы внедрить систему мониторинга. Между тем, третий кандидат в президенты, депутат Ингрида Шимоните сказала, что не меняла бы отношений Литвы и Беларуси.

В понедельник на дебатах кандидатов в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса в Вильнюсе Г. Науседа сказал, что основной целью Литвы в отношениях с Минском должна быть независимость Беларуси от России.

"Я не вижу причин, по которым наша позиция по БелАЭС должна бы полностью затмить наши отношения с Беларусью, поскольку я считаю, что наши отношения с Беларусью должны основываться на том принципе, что мы хотим, чтобы сохранялось независимое государство у наших восточных границ", – сказал кандидат.

"Не стоит прерывать контакты, я думаю, что нужно сотрудничать и на политическом, и на экономическом и на всех прочих уровнях", – добавил он.

Г. Науседа заверил, что до решения вопроса АЭС, не менял бы позиции Литвы по блокированию соглашений Беларуси с Евросоюзом.

По словам С. Сквернялиса, если станция будет запущена, то Литве следует внедрить на ней систему мониторинга, "наше техническое присутствие на этой станции", чтобы можно было реагировать на атомные инциденты.

"Если стартовать из таких отношений, которые есть у нас сегодня, то мы не установим системы мониторинга, оборудования на БелАЭС", – сказал премьер.

Между тем, И. Шимоните утверждает, что Литва должна и далее блокировать электроэнергию с БелАЭС и стремиться убедить делать это другие страны и Евросоюз.

Парламентарий сказала, что отношения Литвы с Беларусью ухудшились не только из-за БелАЭС, но и по причине нехватки демократии, методов правящей администрации.

Беларусь отметает обвинения литовских должностных лиц в том, что БелАЭС является небезопасной.

Первый блок станции будет запущен в этом году, а второй - в следующем.