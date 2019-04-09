Прокуратура просит задержать Шидлаускаса на 20 дней, Насырова – на 2 месяца

Во вторник в рамках расследования дела о торговле влиянием прокуратура попросит суд задержать генерального директора Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел, бывшего дипломата Римантаса Шидлаускаса еще на 20 дней, а управляющего российского банка Рината Насырова – на 2 месяца.

"Попросят задержать гражданина России на 2 месяца, а гендиректора ассоциации - на 20 дней", – сообщила BNS пресс-секретарь Службы спецрасследований (ССР) Рената Эндружите.

По ее словам, вопрос о мере пресечения в отношении еще одного подозреваемого пока решается. Его правоохранительные органы обозначили как сотрудника литовского филиала иностранного ЗАО, но не раскрывают его личность.

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Вопрос о задержании будет решать Вильнюсский участковый суд.

Как утверждает ССР, данные расследования позволяют обоснованно подозревать, что Шидлаускас и сотрудник филиала одного зарубежного акционерного общества в Литве договорились принять взятку у гражданина России, управляющего контрольным пакетом акций одного российского банка.

По данным BNS, задержанный гражданин России - Ринат Насыров, который вместо с женой владеет "Новым промышленным банком". Как сообщалось в российских СМИ, Центробанк России в феврале 2018 года остановил действие лицензии "Нового промышленного банка", входящего в группу самых малых по стоимости имущества коммерческих банков России, из-за многократных нарушений требований превенции финансирования терроризма и отмывания денег.

3 августа 2018 года лицензия этого банка была аннулирована.

Есть подозрения, что за взятку Шидлаускас пообещал организовать Насырову шенгенскую визу, пользуясь своей прежней долголетней работой на дипломатической службе.

По данным BNS, виза Насырову была выдана в марте.

Шидлаускас после восстановления независимости Литвы работал в МИД, занимал различные высокие должности, много лет возглавлял Консульский департамент МИД.

Он работал послом Литвы в Канаде, в 2002–2008 годах - послом в России.

Шидлаускас возглавляет Ассоциацию палат торговли, промышленности и ремесел с 2009 года. В пятницу палата будет решать вопрос об отстранении его от должности.