"Есть определенные моральные долги, которые нужно искренне обсуждать. Говорить о возвращении имущества натурой было бы сложно в нынешних обстоятельствах, но другие решения, я думаю, мы можем обсудить", – заявила кандидат в президенты Литвы и член сейма Ингрида Шимоните во время состоявшихся в понедельник вечером дебатов в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса.

Другой кандидат - премьер Саулюс Сквярнялис отметил, что, хотя с точки зрения закона процесс реституции в Литве завершен, все же можно говорить о денежной компенсации за отнятое частное еврейское имущество.

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"Сейчас попытка возобновить процесс реституции имела бы различные последствия, это затронуло бы не только наш не очень радостный, достаточно трагичный период истории, но обсудить всегда можем", – сказал он.

"Я был бы склонен поддержать дискуссии – подчеркиваю о возмещении имущества лиц, которые пережили Холокост, сегодня живы, а не наследников, не родственников", – уточнил С. Сквярнялис.

Гитанас Науседа подчеркнул, что есть моральный долг перед народом, "который многие столетия плечом к плечу с нами давал литовской экономике, культуре прочим сферам очень много".

"Я думаю, что этот вопрос не мог бы быть однозначно исключен из повестки работы. (...) Да, в данном случае нет возможности осудить возвращение имущества натурой, но об определенной компенсации ущерба в финансовом смысле этого слова, мы действительно могли бы говорить", – сказал он.

Согласно принятому в 2011 году Закону о добровольной компенсации недвижимого имущества еврейских религиозных общин Литва за десять лет обязалась выплатить более 37 млн евро компенсации за имущество, национализированное тоталитарными режимами.

Ежегодно правительство выделяет в специально созданный фонд около 3,6 млн евро. По закону за счет этой суммы финансируются культурные, просветительские, научные, спортивные проекты, проекты в сфере здравоохранения и религии литовских евреев, а часть средств откладывается на будущие проекты.

Также после вступления в силу закона 869 тыс. евро было направлено на одноразовую компенсацию-помощь проживающим сейчас за границей лицам, которые во Время второй мировой войны жили в Литве и пострадали от оккупационных режимов. Компенсации были выделены 1,5 тыс. человек.

Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев и называли "Северным Иерусалимом".

До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации. Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев.