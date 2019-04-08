Представитель "зеленых" ЕС: до давления на Минск по БелАЭС нужно освободиться от "Росатома"

8 апреля во время визита в Вильнюс влиятельный представитель Европейской партии зеленых Бас Экхаут заявил, что страны Евросоюза должны освободиться от влияния российского энергогиганта "Росатом", если хотят оказать влияние на Минск в вопросе Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

"Вам потребуются переговоры ЕС по Беларуси, поскольку небезопасность этой электростанции нанесет нам удар", – сказал BNS кандидат "зеленых" на пост главы Еврокомиссии нового созыва.

"Я считаю, что нам нужна очень жесткая позиция по этому вопросу, но, конечно, нужен и единый Евросоюз, который бы не подчинялся "Росатому". Если внутри мы будем непоследовательными, то в итоге это навредит нам во внешнем мире", - добавил он.

"Таким образом, давайте начнем с того, что страны ЕС станут менее зависимыми от известий России в атомной сфере", – сказал голландский политик.

Он недавно представил проведенное исследование, доказывающее, что страны ЕС продолжают поддерживать атомную энергетику, особенно в Центральной Европе.

В исследовании говорится, что "зависимость ЕС от "Росатома" действительно растет, а в некоторых случаях "Росатом" использует политические цели, переходящие за границы компаний".

Литовские власти утверждают, что БелАЭС строится с нарушениями требований безопасности. Беларусь эти обвинения отметает.

Литва ранее стремилась остановить проект, инициировав эмбарго на импорт электроэнергии этой станции, но не получила поддержку других стран Европы и ведомств ЕС.

Первый реактор БелАЭС белорусы запустят в этом году, второй - в следующем.

Европейские "зеленые" надеются укрепить позиции на предстоящих в мае выборах в Европарламет и участвовать в формировании новой правящей коалиции.

"Мы не будем самыми крупными, но будем нужными", – сказал Экхаут.

Выборы в Европарламент состоятся 26 мая.