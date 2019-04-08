Глава Maxima поработал кассиром: до этого я не понимал, как устроен магазин

В феврале руководство Maxima grupė провело необычный эксперимент. Руководители сети сами сели за кассовый аппарат. После этого председатель правления Maxima grupė Далюс Мисюнас признал, что до этого и не представлял, как на самом деле работает магазин.

4 февраля, в 6.30 ч. в Вильнюсе, начался рабочий день в магазине Maxima на ул. Тоторю.

"Как и каждое утро, свежеиспеченные круассаны выкладывали на прилавок, проверяли цены, принимали товары, делали заказы", – рассказал о первом рабочем дне Мисюнас.

Для клиентов - это был обычный день, разница была лишь в том, что в магазине работала новая команда из 15 человек, которые до сих пор сидели в офисе.

Такая идея родилась случайно.

"Перед нашей рождественской вечеринкой, во время разговора с руководителями Maxima grupė я спонтанно представил такую идею – а что будет, если мы месяц поработаем в одном из магазинов сети Maxima? Это значит, возьмем на себя всю ответственность за магазин.

Я подумал, что будет много дискуссий, вопросов, но был лишь один вопрос: "Когда?", – рассказал Мисюнас.

Перед экспериментом была поставлена задача – узнать клиентов и коллег, понять, как работает магазин, подумать, как они, работая в офисе, могут помочь магазину.

Первый день нового коллектива заполнился очень хорошо.

"Мы попали в зону невесомости, были в космосе. Я помню утро, atпомню заказ и одну мысль – до 8.30 ч. надо сделать заказы, иначе товары не привезут. Но я делал это в первый раз.

И думаю, а если я что-то сделаю не так, то завтра у нас не будет молока или хлеба", – рассказал Мисюнас и прибавил, что помнит, как бежал за молоком, поскольку в середине дня, в часы пик, прилавок был пуст.

"Я пытался говорить другим, что надо делать, хотя сам не понимал, как работает магазин", – делился он.

В конце первого дня, около 23 ч., когда он шел домой, думал лишь о том, согласились бы на эту авантюру его коллеги, если бы им ее предложили сейчас во второй раз.

Позже с каждым днем становилось все проще, ориентироваться было легче.

"В этом магазине много постоянных клиентов, поэтому они заметили перемены и спрашивали, что это значит, где прежние работники, что мы тут делаем", – рассказал Мисюнас.

Он рассказал и об опыте в роли кассира: "Работа сложная, а вернувшись домой после первого рабочего дня я заснул только в 3 ч. ночи".

По словам Мисюнаса, тогда за первую неделю он научился большему, чем за год своей работы.

"Да, за год я посетил сотни магазинов в разных странах, где работает Maxima. Я думал, что мне понятна работа сети, но за ту неделю я узнал больше, чем за год", – сказал он.

За месяц команда изменила внутреннее убранство магазина, сменила ассортимент. После этого увеличился поток клиентов и оборот магазина.

Когда эксперимент завершился, команда собралась, чтобы обсудить пережитое.

"Мы были как семья", - сказал Мисюнас.

"Этот проект был испытанием нашей команды, а для меня - открытием. С этой командой я готов к любому вызову", – делился он полученным опытом.