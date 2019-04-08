Начата продажа билетов в 1/4 финала Евролиги: у касс арены "Жальгирис" стоит очередь, не работает сайт

В 12 ч. 8 апреля каунасский "Жальгирис" начал продажу билетов на матч четвертьфинала Евролиги со стамбульской командой "Фенербахче".

Несмотря на то, что билеты можно купить и по интернету, множество каунасцев решили сделать это в кассах арены. Людей собралось так много, что выстроилась длинная очередь, а система продажи билетов стала давать сбои. По словам читателя портала Krepšinis.lt, который стоит в очереди, клиентам сообщили, что ждать придется как минимум час.

Между тем фиаско завершились и попытки купить билеты по интернету. Из-за большого числа покупателей сайт вышел из строя.

Нет сомнений в том, что арена во время матча с "Фенербахче" будет забита до отказа.

Первые два матча ждут "Жальгирис" 16 и 18 апреля в Стамбуле, затем матчи состоятся в Каунасе - 23 апреля и, если потребуется 25 апреля.

Если после этого исход не решится, то 30 апреля еще один матч состоится в Стамбуле.

Все зрители первого домашнего матча "Жальгириса" получат в подарок специальные футболки "Жальгирис".