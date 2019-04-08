Весть министра здравоохранения из больницы: еда вкусная, лекарства самые дешевые

7 апреля выяснилось, что министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига из-за осложнений, вызванных вирусом, попал в Каунасскую клинику. 8 апреля представитель министра Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала, что ее руководитель идет на поправку и обещает скоро вернуться на работу.

Советник министра сказала DELFI, что у Вериги – не корь. Он болел 1,5 недели и вирус дал осложнение в виде воспаления легких. По этой причине он был госпитализирован и находится в Каунасской клинике.

"Министр здравоохранения все еще в Каунасской клинике. Он быстро идет на поправку, с каждым днем ему все лучше. Уже нет температуры, которая держалась в течение длительного времени. Министр надеется, что на этой неделе его выпишут, и он вернется домой.

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Сегодня мы с ним говорили несколько раз, ему на самом деле намного лучше", – сказала Лина Бушинскайте-Шрюбене.

"Министр обратился к врачам из-за осложнений после вируса. Кроме того, как и ежегодно весной у него была аллергия на пыльцу. Потом здоровье ухудшилось – переросло в вирусную инфекцию. Что это за инфекция - врачи установить не смогли, однако она дала воспаление легких", - рассказала пресс-секретарь.



Верига сказал, что больничной едой он доволен.

"Ему вкусно, еда разнообразная, хорошо приготовлена, выглядит эстетично. Еду для пациентов Каунасской клиники готовят в больничной столовой, где установлено современное оборудование, – сказала Бушинскайте-Шрюбене. – Министра лечат как обычного пациента. Значит, он получает те же самые дешевые лекарственные препараты, которые закупают централизовано на конкурсной основе. Специально для него ничего не покупают и не ищут.

Воспаление легких с осложнениями - это не шутка, все серьезно. Поэтому естественно, что потребовалась помощь врачей. По действующему порядку, все пациенты могут выбирать, где хотят, чтобы их лечили. Это касается и министра".