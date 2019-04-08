В Вильнюсе обнаружена авиационная бомба, перекрыта ул. Упес

В Вильнюсе, на ул. Упес, 8 апреля, в 10.45 ч., у здания спортивно-развлекательного центра Forum Palace, на глубине трех метров обнаружена авиационная бомба военных лет.

В 10.53 ч. был введен план "Щит". Движение на ул. Упес было перекрыто.

Выяснилось, что обнаружена 100-килограммовая авиационная бомба, обезвреживание которой сложное и опасное дело - бомба содержит взрывчатое вещество и активные взрыватели, поэтому безопасно перевезти ее вряд ли удастся. Сейчас ждут саперов из Каунасского батальона, которые попытаются обезвредить бомбу на месте. Работы могут занять около суток. Все это время движение на ул. Упес будет запрещено - это касается движения транспорта и пешеходов.