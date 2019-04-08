Государственные аптеки в Литве становятся реальностью: обещают низкие цены

Многие государственные ведомства и ассоциации раскритиковали подготовленный проект создания государственной сети аптек, но несмотря на это он продолжает успешно шествовать по коридорам власти, а сейчас его вернули в парламент. Министерство здравоохранения и инициаторы проекта уверяют, что лекарства станут доступнее и дешевле. Антимонопольная служба называет это иллюзией, а в этот проект не верят даже организации, представляющие пациентов. Утверждают, что увеличение числа аптек проблемы в сфере здравоохранения не решит.

Представители Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и Агне Ширинскене выступили с предложением, чтобы в больницах могли действовать аптеки, которые продавали бы лекарства не только пациентам, но и всем жителям. Такую идею поддерживает и Минздрав.

Этот проект критиковали Антимонопольная служба, Департамент по европейскому праву, Минюст, Министерство экономики и инноваций, Литовский институт свободного рынка, Национальная ассоциация торговли лекарствами.

Акцентировали, что это увеличит эффективности деятельности, прозрачности, незаконной помощи государства и риск коррупции. Однако, несмотря на это, правительство одобрило этот проект, и передало его в парламент. Сейчас решение за парламентом.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига в интервью на "День на DELFI" сказал, что так называемые государственные аптеки при учреждениях здравоохранения увеличат конкуренцию.

"Пациенты жалуются на злоупотребление. Пациентов злят, посылают их в министерство, говорят, у нас нет, ищите в другом месте. Это определенный саботаж и желание вызвать озлобленность, а при этом нужные пациентам дешевые лекарства просто-напросто не заказывают. Тогда пациентов призывают покупать те лекарства, которые не компенсируют, несмотря на то, что государство компенсирует все 100%. Эти же аптеки позволят избежать такого злоупотребления, это будет альтернативный способ предложить пациентам необходимые лекарства. Еще слышали от пациентов, которые страдают редкими заболеваниями, что коммерческие аптеки не заказывают необходимые препараты, поскольку это невыгодно, их редко покупают. Нет гарантии, что их продадут, а это может обернуться убытками", – сказал Верига.

Департамент фармации при Минздраве передал DELFI ответы, в которых польза государственных аптек объясняется тем, что такие аптеки дадут возможность купить более дешевые лекарства.

"Учреждения здравоохранения покупают лекарства на конкурсной основе, учитывая критерий самой низкой цены, поэтому могут купить лекарства по невысоким ценам. Между тем коммерческие аптеки покупают их без конкурсов и формируют ассортимент так, чтобы получить максимальную прибыль, поэтому им выгоднее закупать лекарства, которые не всегда самые дешевые.

В Литве на данный момент используют всего около 64% дженериков, а, например, в Швеции – больше 90%. Продажи самых экономичных лекарств также отстают от Скандинавских стран. Например, в Литве их продают 13–33%, а в Скандинавских странах – 85–90%", – комментирует Минздрав.

Утверждают, что благодаря росту конкуренции, в первую очередь снизятся цены на лекарства для сердечников. Это было бы актуально для 65% пациентов страны. Специалисты Минздрава считают, что это позволит также сэкономить средства Фонда обязательного страхования здравоохранения.

У ведомств и ассоциаций, которые оценивали проект и выдвинули свои предложения, возник вопрос – сколько будет стоить создание такой сети. Точных подсчетов никто не делал, однако утверждают, что дополнительные средства для этого не потребуются.

"Я не думаю, что потребуется много средств. Мы говорим об учреждениях здравоохранение, у них есть помещения, которые они сдают в аренду. Конечно же, такие аптеки могут брать надбавки за лекарства, чтобы за счет этого существовать. Конечно, надо принять на работу фармацевта и платить ему зарплату. Но сами аптеки строить никто не собирается, поэтому на строительство деньги не потребуются", – сказал Верига.

Одна из инициаторов проекта Ширинскене сказала DELFI, что эти аптеки могут содержать себя за счет прибыли. Она также убеждена, что такая сеть не приведет к коррупции, поскольку все будут делать через конкурсы госзакупок.

Политик отмечает, что это последовательный шаг в деле повышения конкуренции на рынке лекарств. Она считает, что это сделает лекарства более доступными, поскольку частный бизнес мало интересуется регионами.

По словам Ширинскене, у частных аптек будут свои покупатели и они смогут работать как конкуренты в тех же больницах.

"Может они смогут конкурировать за счет большего выбора, может за счет наличия каких-то других товаров, например, кремов, шампуней", – сказала она.

Однако быстро решение о государственных аптеках вряд ли будет принято. В выводах правительства указано, что для принятия такого закона надо обращаться в Еврокомиссию. Ширинскене предположила, что государственные аптеки могут появиться в 2020 году.

Председатель совета представителей Литовских организаций пациентов Вида Аугустинене сказала DELFI, что аптек и без того много и они конкурируют между собой. Она сказала, что для пациентов актуальнее возможность приобретения желаемых лекарств, которые подходят конкретно им.

"Нам надо, чтобы в аптеках был выбор, чтобы каждый мог купить то лекарство, в котором он лично нуждается и которое ему подходит. А все эти игры с аптеками, это скорее всего чьи-то интересы. (…) Наша цель - не самые дорогие или самые дешевые лекарства, а подходящие конкретному человеку, а не насильственное лечение самыми дешевыми или самыми дорогими. Частных аптек много, они конкурируют между собой. Каждая заинтересована, чтобы в нее приходили. А государственные быть может смогут меньше наценку применять, поскольку им не надо платить за помещение, они будут работать при больницах, но это уже нарушение конкуренции.

Нам такие дополнительные аптеки не нужны. Их итак достаточно. Только надо, чтобы было, что в них покупать, а не принимать такие законы министром, что только самые дешевые, и больше ничего, и неважно, помогают они человеку или нет. И сейчас, сколько людей звонит... Эти замены лекарств каждых 3 месяца - глупость, ведь самые дешевые мы не можем купить, их нет на складах. Если меняешь, то один месяц - одни лекарства самые дешевые, а через три - уже другие. Никто их не привозит, сколько надо, поскольку не знают, будут ли их продавать в следующие три месяца", - сказала Аугустинене.

Она прибавила, что мнение пациентов никто не учитывает. Просят представить замечания, предложения, но на них не обращают никакого внимания.

Председатель правления Литовского форума пациентов Ева Дрегвене сказала, что вопрос приобретения редких лекарств и проблему доступности лекарств решает уже принятый проект закона о том, что пациентам в дневных стационарах могут выдавать лекарства в больницах.

Она акцентирует, что приоритетом в системе здравоохранения должны быть не аптеки. Собеседница отметила, что никто из властей больше не говорит о том, что онкобольные и другие люди, страдающие тяжкими недугами, не получают нужного лечения.

"От того, что они откроют аптеки в больницах, пациенты дольше жить не будут, их состояние от этого не улучшиться", – сказала DELFI Дрегвене.

Председатель Литовской ассоциации аптек Дангуте Микутене сказала, что этот проект противоречит Конституции, договору о вступлении в ЕС и нарушает конкуренцию.

Она сказала, что на 99,9% уверена, что ЕК не одобрит этот проект.

"Я считаю, что разрешение ЕК надо было получить уже перед заседанием правительства по этому вопросу, а они решили иначе. Но аргументы, будто лекарства будут доступнее, это глупость. Государство создаст две разные модели приобретения лекарств. Для больниц будет закупать через центральное агенство закупок. Когда государство делает большие закупки, там иные цены. А у нас цены будут другими. У аптек установлены наценки, весь рынок регулируется, мы выдаем лекарства и по тем ценам, которые установило министерство. Тут нам один будет устанавливать, там другой, а потом скажут – посмотрите, в государственных аптеках цены ниже.

Мы, конечно же, информируем ЕК. Есть еще вето президента. Но мы в любом случае информируем ЕК, если они так трактуют Конституцию, то представляю, что напишут в ЕК", - сказала Микутене.

Она также не скрывала возмущения в связи с тем, что требования к больничным аптекам будут упрощенными.

"Для оборудования тех аптек даже требования другие: не нужен мониторинг, не нужны консультации пациентов. А что если будет аллергия или еще что-то? У них не должно быть отдельного помещения для отзываемых с рынка лекарств. Есть особые требования. Но они распространяются на нас, не на них", – сказала Микутене.

Заместитель председателя Антимонопольной службы Юрате Шовене сказала, что этот проект опровергает фундаментальный принцип, на котором базируется экономика Литвы, а это вызывает беспокойство.

"Антимонопольная служба придерживается последовательной позиции, в Литве, в основе экономики лежит частная собственность, свобода экономической деятельности и инициативы лица, поэтому бизнесом должны заниматься частные субъекты. А основная функция госведомств – устанавливать правила действия экономических субъектов на рынке, контроль бизнеса, применение санкций, если есть нарушения. Государство в бизнесе может участвовать лишь в исключительных случаях, если бизнес не удовлетворяет потребности общества. Остается сожалеть, что госучреждения берут на себя инициативу участия в экономике, декларируя, что таким образом увеличат конкуренцию, несмотря на то, что не представляют исследование влияния на конкуренцию в данном сегменте.

(...) У госведомств есть все инструменты для контроля рынка, чтобы лекарства были доступны пациентам. Если утверждают, что лекарства не доступны или слишком дороги, то надо пересмотреть регулирование. Антимонопольная служба неоднократно обращала внимание на то, что регулирование благоприятно для старожилов на рынке, для крупных игроков, а неблагоприятно для малого и среднего бизнеса. Именно тут и надо менять регулирование", – сказала Шовене.

Антимонопольная служба убеждена, что участие государства в бизнесе - это крайняя мера, поскольку может иметь отрицательные последствия для рынка (особенно для малого и среднего бизнеса). А в данном случае нет никаких подсчетов, доказывающих то, что лекарства могут подешеветь. Непонятно и сколько будет стоить сам проект..