В Друскининкай автомобилем управлял нетрезвый полицейский

ru.DELFI.lt

Департамент полиции Литвы информировал, что в Друскининкай был остановлен автомобиль, которым в свободное от службы время управлял нетрезвый полицейский.

6 апреля, в 14.55 ч., в Друскининкай, на ул. Витауто, полиция остановила автомобиль Seat Alhambra. Транспортным средством в свободное от службы время управлял нетрезвый (1,61 промилле) полицейский (1981 г.р.). Ведется расследование.

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