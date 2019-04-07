В Клайпеде избили и обокрали военных из Латвии

В Клайпеде пострадали двое военных из Латвии. Департамент полиции Литвы сообщает, что у одного из них забрали телефон и деньги, а другого избили.

6 апреля, в 1.30 ч., в Клайпедскую больницу был доставлен латвийский военный (1984 г.р.). Он получил травму головы. Военному назначили амбулаторное лечение.

Пострадавший рассказал, что в 0.54 ч., в Клайпеде, на ул. Прешпилё, в терминале круизных судов его избили незнакомые люди.

Около 8.30 ч., в Клайпеде, в баре на ул. Тайкос, незнакомые люди напали на латвийского офицера ВМС (1987 г.р.), украли у него телефон Huawei P10, деньги и документы.

В обоих случаях военные были без униформы и не на службе.

Ведется расследование.