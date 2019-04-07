Сара из Македонии полюбила Клайпеду и открыла в городе особое место

Бывшая студентка Клайпедского университета Сара из Македонии сказала, что 5 лет назад полюбила литовскую Клайпеду, несмотря на то, что до приезда в Литву знала о нашей стране совсем немного. После окончания учебы она осталась жить в Клайпеде, стала работать с социальными проектами.

"Я полюбила Клайпеду, а не клайпедчанина, – сказала Сара Павлова, отметив, что осталась в Клайпеде не из-за любви к мужчине. – Я хожу в местный храм, там я нашла людей, которые поддерживают меня, поддерживают то, что я делаю, они стали моей семьей. Моя семья - это и те люди, с которыми я работаю. Я не чувствую одиночества, мне нравится жить на взморье".

А делает Сара в Клайпеде немало – она учит делиться с теми, у кого мало, учить делать праздники для детей, чьи семьи в силу финансовых причин это сделать не могут, учит других делиться тем, чего у них много, ведь вещи могут кому-то понадобиться, поэтому их не надо выбрасывать.

Сара - дочь пастора. У нее часто спрашивают, зачем все это ей нужно. Или же в шутку говорят, что если бы она была литовка, то такое не делала бы. Однако девушка с улыбкой отмечает, что в любой стране, есть, что создавать, давать стране. А она полюбила Клайпеду, тут работает в организации, которая занимается социальными проектами.

Полгода назад в Клайпеде появилось место, которое называется "Друг другу" (Draugas draugui). В помещении ТЦ Grandus принимают хорошие, но уже не нужные владельцам вещи, одежду. Их продают по символической цене, а вырученные деньги идут в благотворительный фонд, который дарит детям лагеря, поездки, праздничные подарки. Так люди участвуют в хороших делах.

"Это не моя личная история. Я только сотрудничаю с находящейся в Эстонии компанией, которую возглавляет мой знакомый. Он спросим, может мне было бы интересно заниматься этим в Литве. Несмотря на то, что в Клайпеде у меня была работа, я была менеджером одного ресторана, я была за такую идею", – рассказала Сара.

Сара приехала в Клайпеду учиться 5 лет. Уже тогда она участвовала в деятельности международной организации Rotary.

"Я сразу ощутила культурную разницу между Македонией и Литвой. Здесь холоднее, поэтому и люди более закрытые, не так как в Македонии, где тепло, и жители открытые. Но, познакомившись с местными жителями поближе, я поняла, что это лишь первое впечатление. Чем ближе знакомство, тем лучше понимаешь жителей, которые на самом деле такие же теплые в отношениях, как и мои соотечественники", – рассказала Сара.

"Я хочу делиться, хочу помогать людям, хочу помочь детям радоваться празднику. Клайпедчане - щедрые люди, но нередко им просто не хватает знания о том, что в их помощи нуждаются, как помочь. Некоторые хотят помочь, но они хотят знать, кто конкретно получит помощь. Но хороших людей очень много. Я даже не сомневалась, что в Литве можно открыть магазин "Друг другу". Стала думать, как воплотить идею. Сначала каждый месяц из Эстонии приезжали люди, которые помогали нам, делились опытом, помогли найти наилучшее решение", – рассказала Сара о своей деятельности.

"У нас много людей, которые хотят помочь. Такая деятельность распространена в Швеции, у нас есть и там коллеги. Суть в том, что люди передают нам ненужные вещи в хорошем состоянии. Мы их дешево продаем, деньги переводим на международный счет и на них осуществляют разные проекты. Денег мы собираем немало, поскольку низкая цена - это неплохо, проходит много товаров – вещи быстро находят своего покупателя. В среднем каждых 10 минут что-то продаем. Бывает, приходят люди и спрашивают, если ли у нас конкретная вещь, которую они видели несколько дней назад, но так долго вещи не лежат", – заметила Сара.

В магазине можно купить разные вещи, например, одежда по 1 евро, а что-то еще меньше. Полка для книг за 99 центов, столы, стулья, диваны по 10 евро. Поэтому те, кому непросто живется, может найти себе здесь подходящие вещи и недорого.

Кроме того, часть вещей просто дарят. Сара сказала, что, когда они узнали о матери-одиночке, то подарили детям то, в чем они нуждались, столы и другие вещи. Детям, родители которых не могут обеспечить им летний досуг, покупают путевки в лагеря. В праздники детям дарят подарки, чтобы их детство было полноценным. По словам Сары, она работает с несколькими школами и пытается нести в общество идею такой возможности делиться.