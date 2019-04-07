Погода в Литве: ожидается резкое похолодание

В воскресенье в Литве ожидается малооблачная погода. Больше облаков появится на юге и на востоке страны. Однако сильных осадков не ожидается, лишь местами пройдет небольшой дождь. Будет светить солнце. Днем снова можно будет порадоваться солнцу и весеннему теплу. Температура поднимется до 11-16 градусов тепла. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер.

В Вильнюсе также ожидается переменная облачность, без осадков. После полудня воздух прогреется до 13-15 градусов тепла.

В Каунасе погода будет такой же как в столице.

В Клайпеде будет солнечно. В первой половине дня температура быстро поднимется и к полудню достигнет 14 градусов тепла. Однако после обеда уже поднимется холодный ветер, температура снизится.

В понедельник ночью будет малооблачно, вероятность дождя невелика. Температура упадет до 0 градусов. Днем на востоке, юго-востоке температура поднимется до 13-16 градусов, однако на западе и на севере будет намного прохладнее, не больше 10 градусов тепла. Местами прогнозируют небольшой дождь. Вечером дыхание холодного ветра доберется и до южной части страны. Теплый период завершится.

Во вторник в Литве уже будет холодно. Днем будет 4-9 градусов тепла.