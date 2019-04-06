На следующей неделе на Зеленом мосту появятся новые инсталляции

С 8 апреля на столичном Зеленом мосту появятся новые инсталляции художника Саулюса Паукштиса и скульптора Шарунаса Арбачаускаса.

Вильнюсская мэрия 6 апреля информировала, что инсталляция "Активатор доброты мегареальности" на мосту будет стоять до сентября 2019 года, затем ее сменит работа Донатаса Норушиса "Семья".

Оба произведения искусства выиграли конкурс, объявленный мэрией, на их создание выделили 28 000 евро.

Работы Паукштиса и Арбачаускаса, напоминающие флюгер, - это символы смелости, справедливости, решительности и совести. Они появятся на местах, где раньше стояли советские скульптуры.

Художник Паукштис сказал, что хочет обратить внимание общества на важнейшие ценности и призывает активнее реагировать на окружение, беречь ценности.

"Я чувствую, что нынешнему обществу ценностей не хватает, особенно руководителям, политикам. Созданные мною флюгеры напоминают, что эти ценности существуют, а изменение их положения – аллюзия на то, что нет одной правды, одной смелости, что нет ничего категоричного, поскольку у каждого элемента есть много вариантов", – сказал Паукштис.

Мэрия в этом году объявит новый конкурс, после которого станет ясно, какие скульптуры появятся на мосту в 2020 году.

Больше 60 лет на Зеленом мосту стояли советские скульптуры - воинов, колхозников, студентов и рабочих. Они были демонтированы в 2015 году, поскольку их состояние представляло опасность для безопасности прохожих.

