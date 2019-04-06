Часть родителей не знает о такой возможности: когда ребенок может пользоваться собственной банковской картой?

Когда ребенок идет в 1 класс, у многих родителей возникает вопрос – сможет ли ребенок сам купить обед, сколько карманных денег ему давать, сможет ли он сосчитать сдачу? Может, не всем известно, но уже 7-летним детям литовские банки выдают платежные карты. О том, что это за карты и может ли ребенок сам ими пользоваться, рассказал член правления банка SEB Вайдас Жагунис.

По словам специалиста, в банке SEB дебетовые карты выдают детям с 7 лет. Их выдают бесплатно, банк не берет никакой платы за обслуживание такой карты. "Карту несовершеннолетним выдают только такую, которая связана с банковским счетом одного из родителей (опекунов), или которая связана с личным счетом ребенка в банке, открытым на имя одного из родителей. Если у ребенка есть свой счет, то он сможет пользоваться э-банкингом и мобильным приложением. Правда, функции карт для детей до 14 лет ограничены – в э-банкинге или приложении они могут проверять остаток счета, активировать карту, включить/отключить функцию бесконтактного расчета, но переводить деньги не могут", – сказал собеседник.

По словам Жагуниса, лимит зависит от возраста ребенка и от счета, с которым связана карта. Например, если карта связана с личным счетом ребенка, который старше 14 лет, будет действовать стандартный лимит 30 евро в сутки при расчете или обналичивании средств в банкомате. По желанию родителей лимит могут уменьшить.

"Молодое поколение восприимчиво к новым технологиям, поэтому использует карты как средство для расчета. Сейчас уже в столовых многих школ можно рассчитаться банковскими картами – это удобнее - детям не нужно считать сдачу, а бесконтактный расчет занимает несколько секунд, что экономит время", – сказал специалист.

По его словам, родители заказывают платежные карты и для того, чтобы удобнее переводить детям карманные деньги (при помощи мобильного приложения это сделать легко и ничего не стоит), кроме того, нет риска потери денег.

"Платежная карта - хороший способ на практике учить детей финансовой грамотности. Она помогает сделать так, что дети могут самостоятельно распоряжаться своими деньгами. При этом родители могут контролировать ребенка, наблюдать за его успехами. Скажем, родители разрешат ребенку самостоятельно решать, какую часть денег они могут тратить, а какую – откладывать. Позже, вместе просмотрев список операций, смогут анализировать, удалось ли ребенку соблюдать договоренность. Регулярное участие родителей в процессе и последовательное обучение сделают ребенка финансово грамотным и помогут ему подготовиться к самостоятельной жизни", – сказал собеседник.