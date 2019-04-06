Премьеры Литвы и Польши рады, что идеи Качиньского о тесном сотрудничестве стран живы

Премьеры Литвы и Польши Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий рады тому, что идеи трагически погибшего польского президента Леха Качиньского о дальнейшем тесном сотрудничестве двух стран живы.

"Спасибо за то, что чтите память нашего бывшего президента. Качиньский очень хорошо знал, что нам нужно создавать общую историю невзирая на определенные различия, которые между нами возникают, создавать общее будущее и преодолевать определенные разногласия прошлого", - подчеркнул Моравецкий на открытии мемориальной доски Качиньскому в Мажейкяй в пятницу.

Он отметил, что Мажейкяй - это "живой памятник президенту Качиньскому", а действующая в нем нефтеперерабатывающая компания Orlen Lietuva соединяет "экономическое кровообращение стран".

Премьер отметил, что этот пример говорит о "хорошей перспективе" в отношениях стран в плане их стремления к независимости от "ненадежной энергии и ненадежных соседей".

Он заверил, что прозвучавшие в пятницу слова Сквернялиса вселяют многообещающие надежды на экономическое и энергетическое сотрудничество в будущем.

Моравецкий подчеркнул, что особенно важна и идея "твердого прагматизма" Качиньского, включающая в себя и "тяжелое соседство с Россией".

Сквернялис, в свою очередь, сказал, что Качиньского вспоминают в Литве как "мудрого политика и стратега, который прочертил очень тесную связь между Литвой и Польшей". Он акцентировал роль экс-президента Польши, когда в 2006 года компания Orlen покупала НПЗ в Мажейкяй.

"Это было очень мудрое решение. Сегодня мы можем подтвердить: это решение оправдало себя и сегодня является очень важной связующей нитью в наших дружественных межгосударственных отношениях", - сказал Сквернялис.

Он добавил, что рад тому, что нынешние литовско-польские отношения "являются такими, какие создавал, какие представлял себе и хотел видеть президент Качиньский".

Для пресс-релиза Сквернялис назвал сотрудничество с Польшей своим личным приоритетом, а также подтвердил, что об историческом партнерстве свидетельствует множество юбилеев и действий, в том числе чествование братьев Нарутовичей, перезахоронение останков участников восстания 1864 года осенью, содействовать которому намерена и Польша.

Сквернялис поблагодарил польского премьера и за твердую поддержку идеи синхронизации электросетей Балтийских стран через Польшу. Литва также ценит единство позиции в плане недопущения на рынок Евросоюза небезопасной электроэнергии.

Премьеры в пятницу также встретились с польскими военными на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй.

Сквернялис отметил, что "мы поддерживали и будем поддерживать" стремление Польши принять военный контингент США на постоянную дислокацию. Он сказал, что принял приглашение Моравецкого 1 мая в Варшаве принять участие в саммите, приуроченном к 15-летию расширения ЕС.