В Литве ввели новшество: не переплачивайте в автосервисах

С 1 апреля 2019 года литовские водители могут менять резину на летнюю. Однако больше всего проблем вызывает необходимость утилизации старой резины – нередко водители просто-напросто выбрасывают ее в лесах. Портал GRYNAS.lt интересовался, что водители могут сделать, чтобы избавиться от таких отходов в рамках закона.

Портал GRYNAS.lt интересовался у жителей Вильнюса, знают ли они, что делать со старой резиной. Никто из собеседников не признался, что оставлял резину в лесах или других неподходящих местах. Однако далеко не все знали, что делать с такими отходами.

Глава отдела охраны лесов Государственного лесничества Марюс Иванаускас рассказал GRYNAS.lt, что каждый сезон смены резины – осенью и весной, количество старых покрышек в лесах увеличивается.

"Водители, поменяв покрышки, часто выбрасывают их в лесах у магистральных дорог, на территории городов, где-то еще на природе. Только в окрестностях Вильнюса ежегодно собирают около 10-15 тонн старой резины. Покрышки составляют треть всего мусора, который находят в лесах", – сказал Иванаускас, заметив, что такой мусор загрязняет окружающую среду и представляет опасность для здоровья людей и животных (нередко становится и причиной пожаров).

"Стало больше неравнодушных граждан, которые не только сами не загрязняют среду, но и призывают к порядку тех, кто мусорит. Такие люди сообщают инспекторам о тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах. В таких случаях нарушителей нередко удается задержать и назначить им штрафы", – рассказал Иванаускас, заметив, что в некоторых местах даже устанавливают видеокамеры.

В 2018 году, по данным Департамента охраны окружающей среды, было получено, 486 сообщений о неправильной утилизации отходов: в 2017 – 469, в 2016 – 411, в 2015 – 381. 2018 m.

Глава Организации импортеров резины (ОИР) Дангуоле Буткене сказала, что несмотря на просветительскую деятельность, во время которой людям сообщают о легальных способах утилизации резины, все еще есть люди, оставляющие их в лесах. Правда, не исключено, что покрышки в лес вывозят и автосервисы и даже компании, которые якобы отвечают за их утилизацию.

По действующим законам, за утилизацию покрышек в Литве отвечают производители-импортеры. Значит, поставщик должен обеспечить, что проданные им покрышки потом будут переданы переработчику, поскольку за это платят покупатели. Производители и импортеры обязаны организовать сбор старой резины, поскольку в цену на нее уже включена и стоимость ее утилизации. Поэтому распространитель или продавец должен информировать покупателя он этом и покупатель может вернуть старую резину продавцу.

Буткене рассказала, что с 1 января 2019 года каждый покупатель должен получать письменную информацию о местах и способах утилизации старой резины. Это требование регламентировано законом.

Старую резину можно сдать на специальных площадках для крупногабаритного мусора. Их можно отдать распространителям (тем, у которых их покупали). Однако Буткене сказала, что водители могут сдать покрышки просто в автосервис, где их должны принимать бесплатно.

Она заметила, что в автосервысы можно бесплатно сдать и найденные в лесу покрышки. Все легальные автосервисы могут связаться с Ассоциацией импортеров резины и ее представители бесплатно увезут покрышки, поэтому и автосервисы должны предоставлять эту услугу бесплатно.

Список автосервисов, которые бесплатно принимают старую резину,, rasite ЗДЕСЬ.