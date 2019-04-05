На окраине Вильнюса, на ул. Плитинес, ДТП произошло вечером. По предварительным данным, причиной ДТП стала слишком высокая скорость автомобиля Honda. Водитель Toyota поворачивала налево, но тут примчался автомобиль Honda, который столкнулся с тремя автомобилями.