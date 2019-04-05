Неопытный водитель врезался в три автомобиля

ru.DELFI.lt

В пятницу вечером в Вильнюсе столкнулись четыре автомобиля. Как сказала водитель автомобиля Toyota, увидев мчащийся автомобиль, она подумала, что пришла ее смерть.

На окраине Вильнюса, на ул. Плитинес, ДТП произошло вечером. По предварительным данным, причиной ДТП стала слишком высокая скорость автомобиля Honda. Водитель Toyota поворачивала налево, но тут примчался автомобиль Honda, который столкнулся с тремя автомобилями.

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