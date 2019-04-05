Журналисты в суде продолжают добиваться аудиозаписи правительственного совещания

Журналисты в суде продолжают добиваться получения аудиозаписи совещания правительства Литвы – в пятницу в Главном административном суде было обжаловано неблагоприятное решение суда более низкой инстанции.

"Да, жалоба подана суду. Клиенты не согласны с решением суда более низкой инстанции потому, что у общества есть право знать, что решает государственное ведомство и получать информацию о его деятельности", – сказал BNS представляющий СМИ адвокат Кястутис Швиринас.

Союз журналистов Литвы и журналисты нескольких редакций просят суд обязать правительство восстановить и предоставить аудиозапись совещания правительства от 3 октября прошлого года, когда рассматривались поправки о возможности безвозмездного доступа к реестровым данным.

Журналисты не согласны с решением Вильнюсского окружного административного суда о том, что протокол совещания является достаточной информацией для общественности, поскольку совещания отражают лишь предварительные позиции политиков.

"Мы считаем, что этого недостаточно, поскольку в протоколе совершенно не написано, что анализировалось, какими были высказывания, какие позиции были изложены", – утверждает адвокат.

По его словам, журналисты, обжаловавшие решение, придерживаются позиции о том, что предоставление информации может ограничиваться только на конкретных, предусмотренных законом, основаниях, то есть, если речь идет о государственной безопасности, вопросах защиты личных данных. Эти вопросы на правительственном совещании не рассматривались.

После возникшего спора с журналистами правительство инициировало изменения к законам, в которых предусмотрено, что правительственные совещания не являются публичными. Они вступили в силу с января.