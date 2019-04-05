В пятницу в Вильнюсе с дороги съехал автомобиль BMW

ru.DELFI.lt

5 апреля, в 11 ч., на окраине Вильнюса, в Дварчёнисе, с дороги съехал автомобиль BMW.

Звонивший в полицию сообщил, что автомобиль снес забор. Выяснилось, что водитель BMW не пострадал. По данным полиции, у водителя нет еще двухлетнего стажа. Предполагают, что причиной ДТП была высокая скорость.

Рекомендуем: