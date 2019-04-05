Звонивший в полицию сообщил, что автомобиль снес забор. Выяснилось, что водитель BMW не пострадал.
По данным полиции, у водителя нет еще двухлетнего стажа. Предполагают, что причиной ДТП была высокая скорость.
|15:00
|Gyvai / DELFI Diena. Ar notarų paslaugų įkainiai išpūsti ir ką dėl to ketina daryti teisingumo ministras?
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5 апреля, в 11 ч., на окраине Вильнюса, в Дварчёнисе, с дороги съехал автомобиль BMW.
Звонивший в полицию сообщил, что автомобиль снес забор. Выяснилось, что водитель BMW не пострадал.
По данным полиции, у водителя нет еще двухлетнего стажа. Предполагают, что причиной ДТП была высокая скорость.