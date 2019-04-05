Перспективные сферы в Литве: большая часть зарплат от 1000 евро

Специалисты портала CV Online отмечают, что перспективными сферами промышленности и сектора услуг остаются обрабатывающая промышленность (продовольствие, напитки, мебель, химическая промышленность), инженерная промышленность (электроника, транспорт, машины, изделия из металла, компоненты, медицинское оборудование, оптика), услуги в сфере ИТ, транспорт/ логистика, торговля и строительство.

Какие работники нужны?

1. Информационные технологии (~1000 предложений в месяц)

Программисты (C#, C++, .net, JAVA и т.д.), аналитики, тестировщики, администраторы, руководители проектов, специалисты в сфере мобильных технологий.

Требования: опыт работы; знания в своей области; аналитическое, критическое мышление; отличное владение английским; способность работать в команде.

Средняя зарплата – 1300 евро.

2. Обслуживание клиентов / сфера услуг (~600)

Специалисты по обслуживанию клиентов, управляющие.

Требования: владение иностранными языками; коммуникабельность; трудоспособность; устойчивость к стрессу.

Средняя зарплата – 750 евро.

3. Продажи (~500)

Менеджеры по продажам, руководители проектов, руководители отделов продаж.

Требования: успешный опыт в сфере продаж/переговоров; навыки в общении, сотрудничестве и организации; репрезентативность; отличные знания английского; водительское удостоверение; ориентир на цель.

Средняя зарплата – 1500 евро.

4. Производство/ промышленность (~500)

Руководители производства, технологи, мастера, операторы оборудования, наладчики, квалифицированные работники.

Требования: инженерное образование; знания в сфере процессов производства, технологий, продукции; навыки руководства, коммуникации; администрирование документов; английский.

Средняя зарплата – 850 евро

5. Сфера финансов/ учета (~380)

Бухгалтеры, главбухи, специалисты по учету, аудиторы, консультанты, финансовые аналитики.

Требования: соответствующее образование в сфере финансов; опыт работы; английский; работа на компьютере; хорошие коммуникационные навыки; внимательность.

Средняя зарплата – 960 евро.

6. Организация/ управление (~380)

Руководители отделов, проектов, расширения бизнеса.

Требования: опыт в сфере продаж; опыт в сфере руководства; высокий уровень самомотивации; отличные навыки общения и сотрудничества; ориентация на результат.

Средняя зарплата – 1600 евро.

7. Инженерия (~350)

Инженеры (пищевая промышленность, металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, мебельная, медицинская и др.), технологи, техники.

Требования: инженерное образование; опыт; технический английский; аналитическое мышление; хорошие навыки работы на компьютере (специальные программы); способность работать самостоятельно и в команде.

Средняя зарплата – 1100 евро.

8. Торговля/ покупки / поставки (~340)

Продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, поставщики, менеджеры по закупкам, кладовщики, заведующие магазинами.

Требования: знания в конкретной сфере; навыки в сфере переговоров; умение работать в команде; владение несколькими языками (литовский, английский, русский) письменно и устно.

Средняя зарплата – 930 евро.

9. Транспорт/ Логистика (~280)

Менеджеры в сфере логистики, экспедиторы, менеджеры в сфере транспорта, водители большегрузных машин.

Требования: опыт; хорошие навыки общения (на английском и русском языках); навыки в сфере переговоров; аналитическое мышление; способность организовать работу; устойчивость к стрессу.

Средняя зарплата – 850 евро.

10. Банки / страхование (~250)

Консультанты в сфере страхования, финансовые аналитики, эксперты по нанесению ущерба, менеджеры.

Требования: опыт в сфере продаж; хорошие навыки работы на компьютере; хорошие навыки в сфере коммуникации; внимательность, дотошность.

Средняя зарплата – 1000 евро.