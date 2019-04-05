В Клайпеде будут дискутировать о вмешательстве в выборы: "Было, есть, будет?"

ru.DELFI.lt

Безопасности избирательной системы во всём мире в последнее время уделяется всё больше внимания. Проблема стала актуальной во время выборов в президенты США 2016 года. В настоящее время в Украине ищут способы предотвратить манипуляции российских спецслужб в избирательном процессе; вероятность вмешательства в предстоящие выборы в Европейский парламент не может полностью исключить и социальная сеть Facebook.

Во вторник, 9 апреля, в Клайпеде пройдёт открытая дискуссия на тему "Вмешательство в выборы: было, есть и будет?". Открытая дискуссия на русском языке и ее прямая трансляция организована порталом DELFI и Центром исследования Восточной Европы. Статьи по теме: Le Monde: Путин — крестный отец европейских крайне правых В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России В ходе мероприятия эксперты из России, Литвы, Литвы будут обсуждать технологии, последствия и способы противодействия возможному вмешательству иностранных государств в ход президентских выборов разных странах. Участники дискуссии: доктор коммуникационных наук, доцент Видземской высшей школы прикладных наук Солвита Денис, российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь" Константин Эггерт и член правления Европейского центра по противодействию гибридным угрозам Эйтвидас Баярунас. Где: Центр творческих индустрий "Культурос фабрикас", Студия 2 A, ул. Бангу 5, Клайпеда Когда: вторник, 9 апреля, 17:30. Организаторы: портал DELFI и Центр исследования Восточной Европы Вход свободный. У аудитории будет возможность задать свои вопросы участникам дискуссии. За ходом дискуссии модно будет следить во время прямой трансляции на сайте ru.DELFI.lt и канале портала в социальной сети Facebook.

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