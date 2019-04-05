На улицы Вильнюса выехал первый гибридный автобус

ru.DELFI.lt

„Made in Vilnius“ nuotr.

4 апреля утром на улицы Вильнюса выехал первый гибридный сочлененный автобус. Пока еще он используется для испытаний. С 4 по 17 апреля он будет курсировать по городу на скорых маршрутах, поэтому горожане и гости столицы смогут ознакомиться с ним и испробовать, пишет Made in Vilnius.

"Этот автобус пока еще тестируют. Перед осуществлением третьего этапа обновления общественного транспорта в столице, в ходе которого закупят 70 автобусов (50 двухосевых и 20 трехосевых), мы хотим выбрать вариант - гибридный автобус или другие технологии", – сказал технический директор Миндаугас Жалкаускас.

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