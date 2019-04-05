Глава МИД Литвы: не достаточно диалога с Россией, нужны действия в Черном море

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс, встретившийся в четверг с министрами иностранных дел НАТО, заявил, что Альянс должен предпринять действия против России в регионе Балтийского моря.

Во время обсуждений ответа НАТО на действия России в Восточной Европе Л. Линкявичюс призвал поддержать страны, испытывающие агрессию Москвы.

"Военная агрессия в Восточной Украине, аннексия и милитаризация Крыма, оккупация части территории Грузии, ограничение судоходства в Черном и Азовском морях - часть стратегии России по подрыву европейской архитектуры безопасности. Мы должны уделить дополнительное внимание безопасности в Черном море и поддержать страны, испытывающие агрессию со стороны России", – цитируются в пресс-релизе МИД слова министра.

Он отметил, что "одного лишь диалога с Россией очевидно недостаточно", поскольку Москва продолжает агрессивную политику и в других странах, таких, как Сирия или Венесуэла.

"Нарушения между народного права должны иметь четкие последствия и цену", – сказал глава МИД Литвы.

Во время встречи министры стран НАТО поддержали пакет мер по безопасности в регионе Черного моря, который, по утверждению Альянса, предоставляет Грузии и Украине более значительную поддержку.

Встреча глав МИД стран НАТО проходит в Вашингтоне.