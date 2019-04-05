На набережной Нерис – строительство новых жилых домов

На правом берегу реки Нерис (Вилии), по другую сторону Старого города, компания YIT Lietuva начинает второй этап строительства современного квартала жилых домов Naujoji Rivjera, пишет портал Made in Vilnius.

Жители новых домов квартала Naujoji Rivjera II на ул. Спорто получат редкую возможность жить в центре города в окружении природы. Это один из последних проектов на набережной Нерис в центральной части города.

У реки построят два 4 и 6-этажных дома, в них оборудуют 55 квартир. Площадь квартир от 30 до 130 кв. м. На последних этажах оборудуют эксклюзивные квартиры с просторными террасами и видом на Старый город, башню Гедиминаса, на реку Нерис. Строительство планируют завершить летом 2020 года.

"Жителям крупных городов сегодня больше по душе жилье, которое позволяет наслаждаться всеми благами жизни в центре города и при этом дает возможность чувствовать себя в окружении природы. В Вильнюсе эти два желания воплощает жилье на берегу Нерис. Отсюда легко добраться до центра города, развлечений, мест культурной жизни, а находящаяся рядом река позволяет быть рядом с природой", – сказал глава YIT Lietuva Кястутис Ванагас.

Это не первый квартал этой компании на набережной реки. YITНа данный момент продолжают развитие квартала Rivera и домов первого этапа Naujoji Rivjera, которые были построены в 2007 и 2016 гг.