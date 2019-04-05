Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему

12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов, в ходе которого граждане изберут нового главу государства. Всего на высший пост претендуют 13 кандидатов. Одним из самых интересных моментов предвыборной кампании остается вопрос – за кого проголосуют национальные меньшинства, составляющие около 15% всего населения страны, а также, каких взглядов придерживаются кандидаты, говоря о межнациональных отношениях.

В рамках открытой встречи, организованной Польским дискуссионным клубом (ПДК), в стенах Института международных отношений и политических наук при Вильнюсском университете четыре кандидата на пост президента – Ингрида Шимоните, Повилас Витянис Андрюкайтис, Гитанас Науседа и Вальдемар Томашевский поведали, какую роль в стране они отводят нацменьшинствам, как они смотрят на предложения по расширению языковых прав для польского и частично русского меньшинства, а также рассказали, что они готовы предложить избирателям в целом. В роли модератора дискуссии выступил политолог, член ПДК Мариюш Антонович.

Литва – не национальное государство

Кандидат от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), еврокомиссар Повилас Витянис Андрюкайтис сделал достаточно смелое заявление, контрастирующее с позицией других кандидатов. По его мнению, Литву нельзя называть национальным государством, а, напротив, - это многонациональная, демократическая, парламентская республика, основу которой формирует гражданское общество, а не один этнос.

"Литва – это демократическая, парламентская республика, которую создает гражданская нация, следовательно, все права меньшинств должны быть гарантированы", - сказал он, подчеркнув, что республика до сих пор не подписала и не ратифицировала Европейскую хартию региональных языков и меньшинств.

Помимо этого, Андрюкайтис высказался за необходимость узаконить написание польских фамилий в официальных документах на родном языке, а также одним из немногих отметил, что в контексте этой дискуссии важно говорить не только о польском меньшинстве, но и о русском, белорусском и других. По его словам, государству следует вести политику таким образом, чтобы все гражданские и политические права различных народов, населяющих Литву, были обеспечены в полной мере.

Также еврокомиссар заявил, что выступает за сохранение польскоязычных и русскоязычных государственных школ. Он утверждает, что такие школы надо поддерживать, совершенствовать, а экзамены по родному языку следует сделать обязательными, чтобы культурные традиции нацменьшинств в Литве продолжались и крепли. Говоря о госэкзамене по литовскому языку, кандидат выступил с предложением о возможности отказаться применять те же требования по его сдаче к тем ученикам, для которых литовский не является родным языком.

"Нам необходимо избежать дискриминации, политического прессинга, национализма и ассимиляции. Это не путь", - констатировал П.В. Андрюкайтис, напомнив, что в свое время, будучи ребенком, который родился в семье ссыльных в далеком якутском селе Кюсюр, понимает, что значит ущемление в правах по языковому и национальному признакам.

Нацменьшинства – не проблема, а богатство

Беспартийный кандидат Гитанас Науседа, бывший советник президента банка SEB, в ходе своего выступления сделал упор на то, что сегодняшняя Литва должна черпать свои силы, ориентируясь на наследие полинационального Великого княжества Литовского. Во время приветствия претендент на пост главы государства много говорил об истории и о том, какой вклад оказали отдельные представители польского народа внесли в становление литовской государственности и культуры.

"Все мы, независимо от того, считаем ли мы себя представителями литовского, польского или других народов, являемся достойными наследниками Великого княжества Литовского, которое когда-то стало единым организмом вместе с Королевством Польским, и у нас есть все основания гордиться этим", - сказал он, упомянув в своей речи имена Адама Мицкевича и Чеслова Милоша, которые, будучи поляками, являются неотъемлемой частью литовской истории и культуры.

Кроме этого, он высказал мысль о том, что определение "национальное меньшинство" было бы лучше исключить из обихода, так как оно режет слух. Гораздо правильнее, по его мнению, употреблять понятие – "национальная община".

"Моя цель заключается в том, чтобы национальные общины рассматривались не в качестве какой-то проблемы или вопроса, требующего какого-то решения, а чтобы они считались нашим богатством. (..) Национальные общины являются нашим богатством, поскольку они позволяют завязать более хорошие связи с теми государствами, которые находятся рядом с нами. С теми, с кем их роднят эмоциональные узы", - сказал Г.Науседа, сделав упор на то, что, став президентом, он будет пестовать национальное и культурное многообразие, а также то, что с помощью нацменьшинств, поддерживающих связь с исторической родиной, Литва может получить и экономическую, и политическую выгоду.

С другой стороны, Г.Науседа выступает против написания польских фамилий на языке оригинала в официальных документах. По его словам, это нанесет определенный вред статусу государственного языка, который защищает Закон о госязыке и другие правовые акты. В качестве компромисса он предложил одобрить упомянутую инициативу за счет появления дополнительных данных на второй странице паспорта.

"Я уже заявлял о своей позиции и могу повторить ее еще раз – я считаю, что вопрос написания польских фамилий мог бы быть решен и на второй странице паспорта", - отметил он, не упомянув, тем не менее, о том, что вторая страница не будет иметь юридической силы при рассмотрении документов.

Сила в единстве

Кандидат в президеты от консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы", депутат Сейма Ингрида Шимоните заявила, что не делит избирателей по национальному признаку. По ее словам, на выборы она идет с программой, предназначенной для всех жителей Литвы, а не отдельно для поляков, литовцев или русских.

"Литовским полякам я могу предложить ровно то же, что и литовцам и в принципе всем жителям Литвы, потому что все мы являемся создателями общего государства", - сказала она в ходе приветственного слова, отметив тот факт, что в стране ощущается нехватка доверия между гражданами из-за тех или иных культурных и национальных различий, хотя этого быть не должно, а многие конфликты – это результат сложившихся и бытующих по сей день стереотипов, с которыми нужно бороться.

В этом контексте И.Шимоните упомянула о том, что ее бабушка работала учителем польского языка, поэтому и ей близка польская культура.

Несмотря на то, что И.Шимоните опирается на поддержку консерваторов, она, в отличие от Г.Науседы, поддерживает предложение узаконить написание польских фамилий в оригинальном варианте.

"Этот вопрос должен быть решен. Если Сейм не разрешит его в ближайшее время, я готова представить парламенту свой законопроект", - пообещала кандидат в президенты, подчеркнув, что демократия не должна превращаться в диктатуру большинства.

Проблемы не решаются 30 лет

Кандидат в президенты, европарламентарий Вальдемар Томашевский, председатель партии "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" в ходе своей речи упрекнул своих коллег за то, что они предпочли заменить определение "нацменьшинство" на "национальную общину", поскольку, по его мнению, такой терминологией пользуются националисты. Тем более, что исторические народы нельзя называть общинами. Помимо всего прочего, Томашевский обратился к собравшимся не только на литовском и польском, но еще и на русском, белорусском, латышском, татарском и иврите.

"Я не соглашусь с другими кандидатами относительно термина – "общины". Поскольку именно понятие "национальное меньшинство" закреплено в правовых актах. Меньшинства – это те, кто живет на территории страны веками", - сказал он.

Кроме этого, В.Томашевский говорил о том, что о проблемах нацменьшинств в Литве дискутируют на протяжении десятилетий, фактически с момента восстановления независимости, однако некоторые вопросы до сих пор решить не могут.

В контексте международной политики он в очередной раз критически высказался о революционных событиях и политических преобразованиях в Украине, которые произошли в 2014 году. Рассуждая о том, может ли представитель нацменьшинства стать президентом страны, В.Томашевский неожиданно высказался о том, что действующего президента Далю Грибаускайте тоже нельзя назвать чистокровной литовкой.

Согласно последней переписи населения от 2011 года, в Литве проживают представители 154 национальностей. Самым крупным меньшинством являются поляки. Они составляют 6,6% от всего населения – это около 200,3 тыс. человек. На втором месте стоят русские, составляющие 5,8% от всех жителей – 176,9 тыс. человек, а замыкают тройку лидеров белорусы, составляющие 1,2% от всего населения – около 36,2 тыс. человек.