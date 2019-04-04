СМИ: Эстонская сеть Hortes расширяется на Литву

Крупнейшая эстонская сеть торговли садово-огородными товарами и товарами домашнего обихода Hortes расширяется на Литву, пишет деловая газета Verslo zinios.

Строительство магазина сети начнется во втором квартале на участке земли недалеко от Вильнюсского аэропорта, возле шведского центра торговли мебелью Ikea и французского центра торговли товарами для досуга и спорта Decathlon.

В развиваемом компанией по управлению и развитию недвижимости VPH парке торговли и бизнеса VNO компания Prekybos parko projektai планирует построить за год магазин Hortes площадью примерно 13,6 тыс. кв. метров с теплицами, показывают подготовленные Unitectus проектные предложения.

Завершить строительство намечается во втором квартале 2020 года.

В Литве стремительно расширяется латвийский торговый центр торговли товарами для строительства и товарами домашнего обихода Depo, у которого 4 магазина - два в Вильнюсе, по одному в Клайпеде и Панявежисе, кроме того, строится магазин в Каунасе. В Латвии у этой сети 9 магазинов.