Новый министр охраны окружающей среды: наша цель – помочь людям отказаться от старого авто

Президент Литвы Даля Грибаускайте назначила депутата "крестьянина" Кястыутиса Мажейку министром охраны окружающей среды.

36-летний Мажейка - доктор сельскохозяйственных наук, который окончил Литовскую ветеринарную академию.

На муниципальных выборах он претендовал на пост мэра Мариямполе.

В эфире "День на DELFI" – новый министр Мажейка рассказал, чем займется на этом посту.

Он подчеркнул, что одна из областей, где ожидается больше всего перемен – сектор утилизации отходов.

"Самая сложная сфера - эта та, где было меньше всего перемен – охраняемые территории. Конечно, актуальна и тема утилизации отходов, в обществе получила широкий резонанс реформа лесов, надо оценить, что сделано, нагнать поставленные цели и продолжить работы", - сказал Мажейка.

Политик заверил, что перемены в ближайшее время будут, но, какие, он пока не распространяется.

"Что касается моей биографии, то с малых лет я был юным натуралистом, я был активен, для меня эта сфера самая легкая, все что связано с природой, особенно с живой природой, много лет я был профессиональным рыбаком, мне действительно будет интересно. Особенно потому, что в этой сфере перемен было немного, важна и охота, тут у меня тоже есть большой опыт. В этих сферах надо многое сделать, сложнее всего будет с сектором утилизации отходов, где есть много интересов, затянувшихся проблем.

Я зарегистрировал поправку к закону, но ее не утвердили, в ближайшее время мы предложим вовлекать общественников, дадим возможность участвовать в сохранении ресурсов. Это приоритет, надо дать возможность рыбакам, ассоциациям участвовать в сохранении ресурсов", - сказал Мажейка.

Он заметил, что не одобряет планы введения налога на автомобили.

"План снижения загрязнения окружающей среды - это приоритет, он есть в повестке. Из Комиссии ЕС мы получили предупреждение, нам напомнили, что мы опаздываем. Автомобили налогами облагать не будут, мы видим, что запреты и штрафы, санкции, людей не напугают, нужны альтернативы. В этом плане есть способ сокращения числа старых автомобилей, надо помочь людям отказаться от старого автомобиля и получить компенсацию на новый, новый же налог с учетом регионального разобщения, я думаю, ухудшит жизнь людям, а мы к этому не стремимся.

Можно найти и другие средства, я общался со специалистами министерства, в других странах ЕС тоже есть такое средство, когда при покупке менее загрязняющих окружающую среду автомобилей, выплачивают определенную компенсацию. Это не обязательно компенсация на покупку нового автомобиля, мы также видим возможность компенсации для горожан через льготы на общественный транспорт. Это средства, которые гарантируют людям мобильность без загрязнения окружающей среды", - сказал новый министр.

На вопрос, в чем он видит самые большие перемены, Мажейка сказал, что самый серьезный вызов – это леса.

"Самый большой вызов - леса, что касается использования ресурсов, экспорта древесины, потребности общества, понимание, что лес - социальный инструмент, который дает большую пользу, надо найти баланс. Надо немедленно принимать решения, чтобы их принимали не только в министерстве. Надо, чтобы работали специалисты, лесники, егеря получали достойную зарплату", - сказал назначенный министр.

DELFI напоминает, что Министерство охраны окружающей среды оставалось без руководителя с начала декабря 2018 года, когда премьер-министр Саулюс Сквернялис инициировал отставку Кястутиса Навицкаса. Позже премьер предложил на этот пост кандидатуру социал-трудовика Ирмы Гуджюнайте, однако президент ее отклонила, отметив, что кандидату не хватает опыта и компетентности в данной сфере.