Президентская служба Литвы празднует столетие

По случаю 100-летнего юбилея президентской службы в Литве в Вильнюсе объявлен день открытых дверей (желающие могут посетить президентский дворец), а в историческом здании в Каунасе будет представлена монография.

Президент Даля Грибаускайте приглашает всех желающих осмотреть дворец, ознакомиться с ее деятельностью.

Во время экскурсий гости узнают историю президентской службы, получат информацию о функциях президента и рабочем месте, смогут осмотреть другие интересные помещения здания, которые обычно для посетителей недоступны.

В Центре знакомства с государством будет открыта новая выставка, на которой можно будет увидеть награды президентов Литвы, полученные за рубежом.

В Каунасе, в историческом здании президентской службы, представят специальную коллективную монографию "Президентский дворец в Каунасе".

На мероприятие из США приедет внучка президента межвоенных лет Александраса Стульгинскиса, придут живущие в Каунасе близкие Сметоны и Гринюса, а также потомки работавших в президентском дворцы слуг и служащих.

4 апреля 1919 года Государственный совет учредил службу президента и выбрал первым президентом Литвы Антанаса Сметону. Поскольку в то время Вильнюс был под властью Польши, президентская служба была учреждена в Каунасе.

Сейчас президентский дворец находится в Вильнюсе, на площади С.Даукантаса, в бывшем дворце епископов.

Там в свое время находилась и резиденция российского генерал-губернатора, МИД Литвы, Литовское агентство телеграмм (ELTA), Дом офицеров, Дворец работников искусств.

После реконструкции в 1997 году там разместился президентский аппарат.