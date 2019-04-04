Сквернялис смягчает тон в отношении президента: мы можем работать конструктивно

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, комментируя решение президента Дали Грибаукайте одобрить кандидатуру Кястутиса Мажейки на пост министра охраны окружающей среды, сказал, что высшие институты власти в Литве все же могут конструктивно работать вместе во имя государственных интересов.

"Я говорил и говорю, что все мы должны чувствовать ответственность и работать ради государства, на благо его людей, родины, и главы высших институтов власти делают это (...). Мы показываем, что можем работать конструктивно, несмотря на разницу во взглядах и не смотря на разные взгляды, в интересах государства принимаются такие решения, какие должны приниматься", - сказал в интервью на Žinių radijas Сквернялис.

По словам премьер-министра, самые большие конфликты между ним и президентом видят политологи.

"Я посмотрел на такое зловредное желание политологов вносить раздор и напряжение в отношения между мной и президентом, но для этого нет оснований", - сказал Сквернялис.

Президент одобрила кандидатуру Мажейки на пост министра охраны окружающей среды (до этого Мажейка возглавлял парламентский комитет по вопросам охраны окружающей среды).

Министерство охраны окружающей среды оставалось без руководителя с начала декабря 2018 года, когда премьер-министр Сквернялис инициировал отставку Кястутиса Навицкаса.Позже премьер предложил на этот пост кандидатуру социал-трудовика Ирмы Гуджюнайте, однако президент ее отклонила, отметив, что кандидату не хватает опыта и компетентности в данной сфере.

Сквернялис резко отреагировал на это решение президента, заявив, что Грибаускайте отклонила кандидатуру, по вопросу которой было достигнуто соглашение.