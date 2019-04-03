В Каунасе хирурга судят за причинение смерти по неосторожности

Каунасский участковый суд 3 апреля приступил к рассмотрению дела, в котором хирурга Каунасской клиники Жильвинаса Саладжинскаса обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Согласно материалам дела, в 2015 году хирург провел операцию по удалению опухоли толстой кишки, однако перед операцией не сделал все необходимые анализы для уточнения диагноза.

Во время операции хирург повредил женщине селезенку, началось кровотечение, селезенку пришлось удалить, а во время ее удаления была повреждена поджелудочная железа, началось воспаление, и пациентка скончалась.

"Он не назначил все необходимые анализы, которые положены в таком случае и поэтому ход операции был неблагополучным, в результате пациент умер", – сказала журналистам прокурор Ауксе Липкявичене.

Саладжинскас признал в суде свою вину.

"Это очень болезненно, очень тяжело. Я не представляю, как я работаю все эти 4 года", – сказал после суда врач.

По его словам, операция была сложной, а начавшиеся осложнения были тяжелыми и редкими, но на практике они иногда встречаются.

"Это была большая и сложная операция, очень долгая, нетипичная. Не медики это понимают просто как удаление части какого-то органа, но на самом деле, чтобы это сделать, нужно проделать много подготовительных действий, они очень кропотливые, мелкие, некоторые даже незаметны для глаза", – сказал Саладжинскас.

Он просил суд разрешить ему дать показания после свидетельств остальных участников процесса.

Гражданский иск подали трое близких покойной – друг, сын и внук. Материальный ущерб оценен в 13 500 евро – это расходы на похороны, а моральный - 240 000 евро.

На заседании близкие покойной уверяли, что ее смерть была неожиданной, поскольку у женщины не было проблем со здоровьем, она ни на что не жаловалась, была совершенно здорова.

Муж покойной рассказал, что к Саладжинскасу она обратилась, когда в ее кишечнике обнаружили полипы. Врач назначил операцию.

Ночью после операции ему сообщили, что состояние женщины критическое, вскоре после этого она скончалась.

По словам прокурора, такие дела – редкость.

"Такое бывает редко. Возможно, с одной стороны это значит, что врачи - неплохие профессионалы, и их работа не так уж и плоха, чтобы подавать в суд, с другой стороны, это гражданский процесс, который также регулирует вопрос гражданской ответственности врачей", – сказала Липкявичене.

Следующее заседание состоится 18 апреля.