Грядут перемены: жителей Литвы будут лечить принудительно

Правительство Литвы обязало Минздрав утвердить порядок принудительного лечения в стационаре пациентов с психическими и поведенческими расстройствами (чтобы оказать им необходимую помощь), если они не способны разумно оценить свои интересы, поэтому невозможно получить их согласие на лечение.

Это значит, что в ближайшее время установят конкретные правила принудительного лечения таких жителей, сообщается в пресс-релизе Минздрава.

По словам вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешельгиса, новый порядок обеспечит не только права пациентов, но и защитит других людей от страдающих психическими расстройствами.

"В процессе подготовки правил, большое внимание уделят и тому, чтобы пациентам с психическими и поведенческими расстройствами, обеспечили необходимое лечение, поскольку они сами, к сожалению, не осознают этого и не способны обратиться за помощью, а зачастую у них даже нет близких, которые могли бы о них позаботиться. Кроме того, важно обеспечить, чтобы не было злоупотреблений, например, чтобы принудительно на лечение не могли сдать людей, которые в этом не нуждаются", – сказал вице-министр.

По его словам, часть таких людей с расстройствами, отказывающиеся от лечения, снова и снова поступают в больницу. Окружающие жалуются на них в разные службы, рассказывают об угрозе с их стороны (особенно если пациенты угрожают нанести вред им или их имуществу), поэтому принудительное лечение поможет защитить и общественный интерес.

На всей территории Литвы будет действовать единый порядок предварительной госпитализации пациентов с психическими или поведенческими расстройствами, поведение которых может представлять опасность здоровью, жизни или имуществу окружающих. Также будет разработан порядок принудительного лечения пациентов, от которых не удается получить согласие на лечение в силу того, что они не способны объективно оценить свое состояние и интересы.

Это поможет обеспечить права пациентов и, в случае необходимости, получить всестороннее лечение.