"Собранные в деле данные подтвердили, что он не только получил задание, но и выполнил конкретные шпионские действия", - сказала BNS представитель суда Гинтаре Даугелайте.
Генпрокуратура предлагала наказать его восемью годами лишения свободы.
Приговор не является окончательным и еще может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.
За шпионаж законы Литвы предусматривают наказание лишением свободы от трех до пятнадцати лет.
"Я считаю, что вина доказана, совершено опасное преступное деяние. У защиты противоположное мнение. Мы высказали свои позиции", - сказал BNS прокурор Редас Савицкас.
Р. Шешель свою вину не признает и с обвинениями не согласен.
Как сообщала Генпрокуратура, мужчина, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.
По мнению прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.
Есть подозрения в том, что выполняя задачи российской разведки, Р. Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре эти объектов, резервуарах, системах защиты и изменениях.
Данные о том, что этот человек мог совершить незаконное деяние, собирая и передавая информацию представителю завербовавшей его организации, получены в ходе проведения контрразведывательной организации.
Прокуратура подчеркивает, что Р. Шешель не собирал и не передавал засекреченные документы, однако его действия следует расценивать как преступлений, потому что он действовал, выполняя задачи разведведомства зарубежного государства.
Имеются данные о том, что обвиняемый получил задание установить дружеские отношения с представителями ВМС Литвы и войти к ним в доверие.
В целом за период с 2014 года в Литве уже пять лиц осуждены и наказаны лишением свободы за шпионаж. Некоторые из них уже отбыли наказание.