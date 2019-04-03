В Литве суд приговорил клайпедчанина к 7 годам за шпионаж в пользу России

В среду Клайпедский окружной приговорил к семи годам лишения свободы обвиненного в шпионаже в пользу России посредством сбора данных о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах гражданина Литвы Романа Шешеля.

"Собранные в деле данные подтвердили, что он не только получил задание, но и выполнил конкретные шпионские действия", - сказала BNS представитель суда Гинтаре Даугелайте.

Генпрокуратура предлагала наказать его восемью годами лишения свободы.

Приговор не является окончательным и еще может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

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За шпионаж законы Литвы предусматривают наказание лишением свободы от трех до пятнадцати лет.

"Я считаю, что вина доказана, совершено опасное преступное деяние. У защиты противоположное мнение. Мы высказали свои позиции", - сказал BNS прокурор Редас Савицкас.

Р. Шешель свою вину не признает и с обвинениями не согласен.

Как сообщала Генпрокуратура, мужчина, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.

По мнению прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.

Есть подозрения в том, что выполняя задачи российской разведки, Р. Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре эти объектов, резервуарах, системах защиты и изменениях.

Данные о том, что этот человек мог совершить незаконное деяние, собирая и передавая информацию представителю завербовавшей его организации, получены в ходе проведения контрразведывательной организации.

Прокуратура подчеркивает, что Р. Шешель не собирал и не передавал засекреченные документы, однако его действия следует расценивать как преступлений, потому что он действовал, выполняя задачи разведведомства зарубежного государства.

Имеются данные о том, что обвиняемый получил задание установить дружеские отношения с представителями ВМС Литвы и войти к ним в доверие.

В целом за период с 2014 года в Литве уже пять лиц осуждены и наказаны лишением свободы за шпионаж. Некоторые из них уже отбыли наказание.