Президента Литвы ждет нелегкий период: прогнозируют нападки

Второй срок президента Дали Грибаускайте подходит к концу, до его завершения осталось 100 дней. По словам политологов, это может быть очень напряженный период, поскольку в ходе предвыборной кампании премьер-министра Саулюса Сквернялиса президент будет оставаться под прицелом.

По словам профессора университета им. Витаутаса Великого Лаураса Белиниса, выбранная Сквернялисом тактика и его личные характеристики приведут к тому, что нападки будут повторяться не раз.

"Я думаю, что эти 100 дней будут периодом натянутых отношений с премьер-министром, поскольку он является кандидатом в президенты, представляет себя как альтернативу, своеобразное зеркало президента. Когда знаешь особенности его характера, остается предполагать, что он будет атаковать президента по разным вопросам, нюансам, будет напряжение", - сказал Белинис.

Он прибавил, что этот конфликт не на пользу ни премьеру, ни президенту.

"Президенту сейчас это невыгодно - это окончание срока ее полномочий, ее цель, завершить все красиво, завязать все узелки, а острая дискуссия со Сквернялисом означала бы, что она остается в том же поле конфликта, когда перестанет быть президентом. Ей ненужен конфликт после окончания срока полномочий, ей надо, чтобы общество, элита понимали, что она президент, который работал два срока, у нее есть опыт и статус, чтобы ее не запоминали как конфликтную личность", - сказал политолог.

Говоря о премьер-министре, Белинис сказал, что со временем общество устанет от "Сквернялиса, который напрасно себя так ведет". По его словам, общество хотело бы видеть политика, который ведет себя солиднее.

"Я думаю, что ему (конфликт - ELTA) не на пользу, поскольку от высокопоставленных политиков общество ждет солидных действий и поведения, а не какого-то скандального прыганья и лая. Я думаю, даже части избирателей "Крестьян" это не нравится. От всех кандидатов, включая Сквернялиса, ждут президентского поведения, сейчас же Сквернялис ведет себя не по-президентски", - сказал Белинис.

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Айне Рамонайте также сказала, что ей не понятна выбранная Сквернялисом тактика - критика в адрес президента. По ее словам, это противоречит политическим установкам части избирателей "крестьян".

"Парадоксально, что даже те люди, которые придерживаются иных позиций, даже те, кто поддерживает "крестьян", они все равно в принципе ценят президента. Честно говоря, мне непонятна логика "крестьян", почему они раздувают этот конфликт, ведь президента высоко ценят люди разных политических взглядов", - сказала Рамонайте.

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас считает, что раздор между двумя главами страны может прекратиться, если премьер поймет его негативные последствия и сменит тактику. На это, по его словам, можно рассчитывать примерно за месяц до выборов.

"Может быть, Сквернялис откажется от этой тактики, поскольку до сих пор она не приносила ему пользы, не сделала его популярнее. Может быть, президента больше не будут критиковать за принятые в прошлом решения, действия и раздор естественным образом исчезнет, поскольку Сквернялис должен конкурировать не с президентом, а с другими кандидатами в президенты", - сказал политолог.

Срок полномочий Грибаускайте истекает в июле 2019 года. Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.