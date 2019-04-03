Синоптики: самое приятное еще впереди

Синоптики рассказали, что весенняя погода из Литвы уходить не собирается. Согласно прогнозам, на этой неделе будет солнечно и тепло.

"В ближайшие дни точно будет солнечно, особых перемен не ожидается и в конце недели. Несмотря на хорошую погоду, будет дуть сильный ветер", – сказал директор gismeteo.lt Кястутис Петкявичус.

По его словам, ветер усилится в среду и четверг, его порывы составят 14-18 м/с.

"На западе порывы будут сильнее, поэтому ветер будет мешать наслаждаться весенним теплом. Ветрено будет и в выходные", – сказал собеседник.

По словам синоптика, ночи станут теплее, поэтому и с утра будет не так холодно.

"В начале недели по ночам во многих районах, особенно на востоке было ниже нуля. Поэтому с утра было достаточно прохладно, а водителям приходилось отогревать окна. К концу недели ночи будут теплее, местами будет около 0, однако на большей части территории все же температура будет уже положительной", – прогнозирует Петкявичус.

В среду и в четверг, по словам собеседника, будет 9-12 градусов тепла. "Немного прохладнее будет на Куршской косе. Такая температура сохранится до конца недели, поэтому пока больших скачков не прогнозируют", – сказал синоптик.

В выходные будет еще теплее, воздух прогреется до 14 градусов тепла.

"Что касается осадков, то пока них не прогнозируют. По-прежнему будет сухо и тепло. В выходные облачность увеличится, однако, по сегодняшним данным, вероятность осадков невелика", – сказал он.

Однако Петкявичус напоминает, что весенняя погода обманчива, и про шарфы забывать не стоит: "Хотя солнце заставляет людей надевать весеннюю одежду, многие забывают и о шарфах, однако надо помнить, что в такие дни очень легко простудиться. Из-за сильного ветра ощущаемая температура будет ниже той, что показывают термометры".