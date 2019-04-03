Комитет Cейма Литвы в третий раз предлагает оценить надежность Revolut

Комитет Cейма Литвы по бюджету и финансам (КБФ) обратится к парламенту с тем, чтобы он обязал Комиссию по координации обеспечения защиты важных для национальной безопасности объектов повторно провести проверку Revolut на вопрос соответствия интересам нацбезопасности.

Такое решение комитет принял большинством голосов в среду, а также утвердил предварительные вопросы, на которые следует обратить внимание комиссии. Этому решению сопротивлялись лишь два работающих в комитете консерватора Миколас Маяускас и Андрюс Кубилюс, а либерал Кястутис Главяцкас воздержался.

Если Cейм наложит на комиссию обязательство вновь оценить деятельность Revolut, то это будет уже третье рассмотрение этого вопроса. Ранее дважды комиссия заявляла, что Revolut не представляет угрозы для национальной безопасности.

Сейчас комиссии предлагается учесть, что Служба расследования финансовых преступлений считает деятельность Revolut рискованной, однако мнение службы не было представлено в комиссии должным образом. Также комиссии предлагается оценить и то, что отец основателя Revolut очень близок к российским властям, по этому причине Revolut может быть политически уязвимой и создавать угрозу стабильности финансовой системе Литвы.

Кроме того, комиссии предлагается учесть и то, что о Revolut пишут международные СМИ, и какие расследовании в отношении этой компании проводит Британская служба надзора за финансовыми услугами. Комитет акцентирует, что для управления рисками Revolut уже сейчас требуются непропорциональные ресурсов литовских ведомств, и в будущем эта необходимость сохранится.

"Такой инвестор, как Revolut, по моему мнению, совершенно неподходящий", – заявил глава КБФ, представитель правящих "аграриев" Стасис Якялюнас. По его словам, репутация Revolut небезупречна, компетенции по управлению и системы - неприемлемы.

Revolut Bank планирует начать деятельность специализированного банка в первой половине этого года. Член правления Банка Литвы (Центробанка) Марюс Юргилас не раз заявлял, что лицензия была выдана Revolut не только с учетом финансовых рисков, но и вызовов национальной безопасности, политических и геополитических рисков.