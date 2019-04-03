Президент Литвы назначила Мажейку министром охраны окружающей среды

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте назначила министром охраны окружающей среды депутата Сейма Литвы, представителя правящих "аграриев" Кястутиса Мажейку.

36-летний К. Мажейка - доктор сельскохозяйственных наук (кандидат наук), он получил образование в Литовской ветеринарной академии. На прошедших муниципальных выборах К. Мажейка баллотировался в мэры Мариямполе, но проиграл во втором туре.

У министерства охраны окружающей среды нет постоянного руководителя с 7 декабря прошлого года, когда по инициативе премьера был уволен Кястутис Навицкас.

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Президент Даля Грибаускайте в начале февраля отклонила кандидатуру социал-трудовика Ирмы Гуджюнайте на этот пост.

Премьер ранее говорил, что до президентских выборов в мае может и внести новую кандидатуру на должность министра охраны окружающей среды, потому что не рассчитывает на поддержку главы государства.

Сейчас Министерство охраны окружающей среды временно возглавляет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.