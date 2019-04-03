Полиция предупреждает: водителей будут проверять круглосуточно

3 апреля в 26-ти странах Европы, включая Литву, проводится специальная полицейская акция "Марафон скорости" – 24 часа полиция будет фиксировать нарушение скорости.

Это часть кампании, которую на этой неделе инициировала Европейская сеть дорожной полиции TISPOL, сообщает полиция Литвы.

"1–7 апреля дорожная полиция Европы уделяет внимание водителям транспортных средств, чтобы побудить их к ответственному поведению на дорогах и выбору безопасной скорости", – сказано в сообщении.

Анализ ДТП на дорогах Литвы показывает, что главная причина ДТП, в которых гибнут люди – небезопасная скорость или превышение допустимой скорости, из-за этого в последние два года произошло 25–30% ДТП.

В прошлом году в "Марафоне скорости" участвовали около 14 100 полицейских разных стран Европы, проверили 3,2 млн. транспортных средств, зафиксировали больше 257 000 нарушений, значит 8% водителей превышали допустимую скорость.